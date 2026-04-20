한국서 일한 100만명…귀환노동자 창업에 36억 푼다

최근 한국을 거쳐 귀환하는 이주노동자 규모는 꾸준히 누적되고 있다.

코이카 제공

20일 한국산업인력공단에 따르면 고용허가제(EPS)가 도입된 2004년 이후 누적 기준 약 100만명 내외가 한국에서 취업을 경험한 것으로 집계됐다. 이 가운데 상당수는 계약 종료 후 본국으로 돌아가는 구조다.

이처럼 ‘한국 경험 인력’이 늘고 있지만 귀환 이후 안정적인 소득 기반을 확보하지 못하는 사례도 적지 않다. 노동 이주를 단순 송금이 아닌 창업과 지역경제 활성화로 연결해야 한다는 정책적 필요성이 커지는 이유다.

코이카(한국국제협력단)는 ‘네팔 한국 귀환노동자 안정적 재정착을 위한 단계별 지원체계 강화사업(2022~2028)’의 일환으로, 네팔 농업개발은행(ADBL), 네팔 노동고용사회보장부(MoLESS)와 함께 저금리 창업대출 이자 보조 프로그램을 시작한다고 밝혔다.

코이카는 총 250만달러(약 36억8000만원)를 이자보조금으로 지원한다. 네팔 농업개발은행은 약 12억 네팔루피(약 118억5000만원)의 대출 재원을 별도로 조성해 실제 대출을 운영한다.

수혜 대상은 고용허가제를 통해 한국에서 근무한 뒤 귀환한 노동자 가운데 창업 교육을 이수하고 일정 수준 이상의 역량을 갖춘 인원이다. 네팔 시민권 보유, 범죄 이력 없음, 사업 지분 51% 이상 보유 등 조건을 충족해야 하며, 현지 기관 추천을 거쳐 신청할 수 있다.

업계 한 관계자는 “한국에서의 경험이 단순한 ‘일자리 기억’으로 끝나지 않고, 고향에서의 사업과 고용으로 이어지는 구조”라며 “이번 금융 지원은 그 연결고리를 실제 경제 성과로 바꾸는 첫 시험대가 될 것”이라고 말했다.

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