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조국 “3표 차로 이길 수 있다고 본다… 제가 더 잘할 수 있다”

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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MBC 라디오서 “누구에게 맡길 건가의 문제”

6·3 전국동시지방선거와 동시에 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언한 조국혁신당 조국 대표가 “3표 차로 이길 수 있다고 본다”며 20일 자신의 승리를 내다봤다.

 

조국혁신당 조국 대표가 지난 19일 경기 평택시 고덕동 함박산중앙공원 음악분수 야외무대에서 국회의원 재·보궐선거 경기 평택을 출마 기자회견을 하고 있다. 뉴스1
조국혁신당 조국 대표가 지난 19일 경기 평택시 고덕동 함박산중앙공원 음악분수 야외무대에서 국회의원 재·보궐선거 경기 평택을 출마 기자회견을 하고 있다. 뉴스1

 

조 대표는 이날 오전 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 나와 “아슬아슬하긴 하다”면서도 이같이 말했다. 이어 “제가 낙승한다거나 이런 게 아니라 매우 아슬아슬하게, 그래서 기자회견 하는 날 ‘3표 차로 이기겠다’는 말씀을 드렸다”며 이같이 말했다.

 

평택이 보수세가 강한 지역이라면서도 조 대표는 “도시지역 특히 고덕, 동쪽 지역 말고도 서쪽이나 남쪽, 농촌 지역이나 보수세가 강하다는 쪽도 가봤는데 시민들이 ‘국민의힘이 한 게 뭐냐’는 불만이 많으시다”고 주장했다. 그러면서 “내란 이후에 그 흐름이 바뀌고 있는 걸 느낀다”며 “그럼 누구에게 맡길 건가의 문제일 것”이라고 덧붙였다.

 

조 대표의 발언은 ‘다자구도로 가도 이길 것으로 본다’던 자신의 발언에 관한 진행자의 ‘근거가 어떻게 되느냐’는 질문에 답하는 과정에서 나왔다. 국민의힘에서는 평택에서 내리 3선을 한 유의동 전 의원을 비롯해 이재영 전 의원, 이병배 전 경기도당 부위원장 그리고 강정구 전 평택시의회 의장 등이 도전장을 냈는데 조 대표까지 나서면서 판이 커졌다는 평가가 나온다.

 

‘국가대표 도시’ 평택에 ‘국가대표 국회의원’이 필요하다며 출마를 공식 선언한 조 대표는 △KTX 경기 남부역 신설 추진 △고급형 BRT(간선급행버스체계) 시범사업 추진 △38번 국도 확장 등의 지역 교통망 개선 공약 등을 비전으로 제시했다.

 

조 대표는 “경기남부 KTX 문제나 서부권 광역버스 체제 만드는 문제에 대해 누구에게 맡길 것인가를 두고 ‘국민의힘은 안 돼’ 이게 점점 커지고 있다”며 “민주당에 맡겨야 하나, 조국에게 맡겨야 하나 이런 고민을 하고 계시고, 저는 제가 더 잘할 수 있다는 말씀을 드린다”고 강조했다.

 

평택을은 이병진 전 더불어민주당 의원의 공직선거법 위반에 따른 당선무효형 확정으로 재선거를 치른다.


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