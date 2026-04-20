인하대, 일반대학원 전일제 신입생 장학금 수혜 100% 육박

인하대학교 일반대학원 전일제 신입생의 장학금 수혜율이 97.6%로 100%에 육박하고 있다. 또 전일제 박사과정의 경우 학·석사 성적이 일정 수준을 충족했을 때 등록금 전액이 장학금으로 지급된다.

인하대 일반대학원은 2026학년도 후기 신입생을 모집한다고 20일 밝혔다. 대상은 공학·자연과학·인문사회·예술체육·의학 계열의 53개 학과와 학과·학연 간 협동과정에서 석사, 박사, 석·박사 통합과정이다. 지원은 다음달 4일까지 대학원 홈페이지에서 온라인으로 원서 접수 뒤 증빙 서류를 제출하면 된다.

일반대학원은 학생들이 학업과 연구에 전념할 수 있도록 장학제도를 지속적으로 확대하고 있다. 성적 및 연구실적 우수자, 직장 재직자, 학부연구생 프로그램 이수자 장학금 등 여러 제도를 운영 중이다. 국내 연구중심 대학원 가운데 최고 수준으로 평가된다.

연구 인프라 측면에서는 교육부 지원의 4단계 BK21 사업에 선정됐다. 10개의 교육연구단과 1개의 교육연구팀은 대학원생이 연구에 몰입할 수 있도록 전폭적으로 돕고 있다. 이번 사업은 신산업 성장 견인 및 산업·사회문제 해결을 선도하는 연구인력 양성에 나서는 것이다.

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