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'47세' 고수, 여전한 조각상 외모 자랑

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배우 고수가 '냉부'에 출연한다.

 

19일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 고수와 이종혁의 출연이 예고됐다.

 

&#39;냉장고를 부탁해&#39;. 방송 캡처
'냉장고를 부탁해'. 방송 캡처

이종혁은 고수에 대해 "가까이서 보니까 설렌다"고 했고, 김성주는 "다비드상 뺨치는 고비드"라고 추켜세웠다.

 

박은영 셰프 또한 "어떻게 사람이 저렇게 생겼을까"라며 감탄했다.

 

고수는 '냉부' 출연에 대해 "꿈만 같다. 왜 이렇게 기대가 되죠? 카메라가 다 숨어 있다"며 신기해했다.

 

그는 유통기한이 지난 음식이 냉장고에서 발견되자, "유통기한 지난 것도 먹을 수 있는 것도 있다"고 해명했다.

 

또 냉장고에서 아이스크림이 나오자, "아이스크림 너무 좋아한다"고 말했다.

 

안정환이 "몸 관리 하신다면서요"라고 묻자, 고수는 "과자 이런 거 금방 날아가지 않나"라고 말해 웃음을 자아냈다.

 

1978년생인 고수는 1998년 가수포지션의 뮤직비디오 '편지'를 통해 데뷔했다. 지난 17일 공개된 웨이브 드라마 '리버스'에 출연 중이다.

<뉴시스>


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