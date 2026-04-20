신인 뮤지션 발굴 프로젝트 ‘CMYK 2026’, 본선 TOP10 발표…25일 본선 개최

음악의 성지 ‘롤링홀’이 파라다이스 뮤직 랩 컴퍼니와 함께 손을 잡고 개최한 신인 뮤지션 발굴 프로젝트 ‘CMYK 2026’의 본선 TOP10을 20일 발표했다.

2022년 시작해 올해로 5회를 맞은 ‘CMYK 2026’은 지난 3월 19일부터 진행된 모집에서 한 달이 채 되지 않는 기간 동안 400팀 이상의 지원자가 몰린 바 있다.

이번 TOP10에는 cotoba, D82, 엔분의일, 행로난과 같은 이미 서울 홍대 일대에서 활동을 펼치고 있는 실력파 밴드부터 개화, To More Raw, 안효주, 기쿠하시, The Joyfools, 리메이 등 앞으로 기대되는 루키까지 이름을 올렸다.

특히 이번 'CMYK 2026’의 우승팀에게는 일본 최대 규모의 음악 페스티벌인 ‘서머소닉(SUMMER SONIC) 2026’ 무대에 오를 수 있는 기회가 주어진다.

더불어 롤링홀이 주최하는 ‘사운드플래닛페스티벌 2026’에 참여할 수 있으며, 파라다이스 뮤직 랩 컴퍼니를 통한 음반 제작 및 매니지먼트 지원 등을 받을 수 있다.

김천성 롤링홀 대표는 “400팀이 넘는 지원자 수는 단순한 숫자를 넘어 지금 이 순간에도 수많은 뮤지션들이 무대를 갈망하고 있다는 강력한 메시지”라며 “‘CMYK 2026’은 이들에게 가장 직접적인 기회의 문이 되어주고자 한다. 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 팀을 선보일 수 있기를 기대한다”고 전했다.

한편 ‘CMYK 2026’의 본선 경연은 25일 인천 파라다이스 시티 루빅에서 진행된다.

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