엄흥도 후손에 내린 공문서 '완문'…내달 24일까지 전시 연장

영화 '왕과 사는 남자' 흥행으로 주목받은 엄흥도의 충절을 엿볼 수 있는 고문서가 다음 달까지 공개된다.



국립중앙도서관은 '고문헌으로 보는 단종과 엄흥도' 특별전의 전시 기간을 5주 더 연장해 다음 달 24일까지 선보인다고 20일 밝혔다.

전시 모습. 국립중앙도서관 제공

이번 전시는 1733년 당시 병조가 엄흥도의 후손에게 내린 '완문'(完文·관부에서 발급한 문서)을 처음으로 공개해 큰 관심을 받았다.



완문은 가로 205㎝·세로 37.4㎝ 크기의 문서다.



영조(재위 1724∼1776)의 명에 따라 엄흥도의 6대손 엄철업 등에게 군역과 잡역을 면제할 것을 지시하는 내용이 담겼다.

전시 모습. [국립중앙도서관 제공

단종(재위 1452∼1455)의 시신을 수습해 장례를 치렀다고 전하는 엄흥도의 충절을 기리고 그 후손에게 군역을 면제해 주는 사실을 증명하는 사료로 의미가 크다.



도서관 측은 "전시 기간이 짧아 아쉽다는 학계와 관람객의 요청이 이어져 논의 끝에 전시를 연장하기로 했다"고 설명했다.



전시에서는 이광수(1892∼1950)가 집필한 역사 장편소설 '단종애사'의 필사본(1930년대)과 인쇄본(1935년) 등도 함께 소개한다.

'완문' 부분. 국립중앙도서관 제공

단종이 강원도 영월로 유배 가는 과정을 기록한 조선왕조실록 영인본(影印本·원본을 사진이나 기타 방법으로 복제한 인쇄물)도 볼 수 있다.



현혜원 국립중앙도서관 고문헌과장은 "더 많은 관람객이 우리 기록 문화유산의 가치와 소중함을 직접 마주하는 시간을 갖기를 기대한다"고 말했다.

<연합>

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