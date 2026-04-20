이란군 "무인기로 美군함 타격…상선 나포 대응 차원" 주장

이란군이 미군 군함에 무인항공기(UAV) 공격을 감행했다고 이란 반관영 타스님 통신이 19일(현지시간) 보도했다.



하탐 알안비야 중앙사령부는 이날 대변인을 통해 자국 선박을 나포한 미국에 대한 대응 차원에서 미군 군함을 타격했다고 주장했다.

미 해군 군함. AP연합뉴스

중앙지휘부는 "미국의 해적행위와 공격이 지속될 경우 이에 대한 군사적 대응도 계속될 것"이라고 경고했다.



다만 미군은 이란의 군함 타격 주장에 대해 입장을 내놓지 않았다.



이란군이 실제로 드론을 이용해 일부 미국 군함에 군사적 보복을 가했는지, 타스님의 보도가 국내 정치용 선전인지 현재로서 확인되지 않았다.



타스님 통신은 미국과 이란의 종전협상에 강한 영향력을 행사하고 있는 이란 혁명수비대를 대변하는 매체로 잘 알려져 있다.



이란 중앙사령부는 미국의 이란 상선 나포를 휴전 합의 위반으로 규정하고 보복방침을 천명했다.



미군에 나포된 상선은 중국에서 오만만으로 향하던 중인 것으로 알려졌다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 '투스카'라는 이름의 이란 화물선이 미국의 해상봉쇄를 뚫으려고 해 멈췄다고 밝혔다.



미군 중부사령부는 이란 남부 반다르 아바스로 가던 투스카호에 미군의 봉쇄를 위반하고 있다고 경고했으나 6시간 동안 따르지 않았며 미군이 기관실 소개(疏開)를 명령한 뒤 구경 5인치(127㎜)의 MK45 함포를 여러발 쏴 추진장치를 무력화했다고 설명했다.



중부사령부는 이후 미군 31해병원정대가 투스카호에 승선했으며 현재 투스카호는 억류된 상태라고 덧붙였다.



세계 원유의 주요 수송로인 호르무즈 해협을 둘러싸고 다시 고조된 미국과 이란의 긴장은 오는 21일 만료 시한이 닥치는 2주 휴전, 종전협상에 새로운 악재로 관측된다.

<연합>

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