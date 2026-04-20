호르무즈 해협 긴장 고조에…국제 유가 다시 6~7% ‘급등’

미국과 이란 간 휴전시한이 임박한 상황에서 호르무즈 해협에서 군사적 긴장이 고조되면서 국제유가가 급등했다.

4월 18일 이란 케심 섬 해안의 호르무즈 해협에 정박해 있는 유조선. AP연합뉴스

블룸버그 통신에 따르면 6월 인도분 브렌트유 선물 가격은 한국 시간 20일 오전 8시30분 현재 전장 대비 6.14% 급등한 배럴당 95.93달러를 나타냈다. 5월 인도분 미국 서부텍사스원유(WTI) 선물은 배럴당 90.01달러로 전장 대비 7.35% 급등했다.

지난 17일 브렌트유와 WTI 선물은 호르무즈 해협 재개방 소식에 각각 9.1%, 11.5% 급락한 바 있다. 하지만 주말 동안 이란이 호르무즈 해협에서 상선을 공격하고 미국이 이란 관련 선박을 나포했다는 소식이 나오면서 국제 유가가 다시 급등세로 반전하는 모습이다.

같은 시간 다우존스 선물, S&P 500 선물, 나스닥100 선물 등 뉴욕 증시의 주요 지수 선물은 0.6~0.8%대 약세를 보이고 있다.

카로바 캐피털의 해리스 쿠르시드 최고투자책임자(CIO)는 블룸버그에 “시장은 휴전 시한을 앞두고 여전히 위험 프리미엄을 반영하고 있지만, 그렇다고 위험 프리미엄에 완전히 베팅하고 있는 상태는 아니다”고 말했다.

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