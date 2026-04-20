북서풍 타고 황사 유입, 20∼21일 미세먼지 ‘나쁨’ 전망

사진=뉴시스

20일은 황사 탓에 미세먼지가 짙겠다. 황사는 오는 21일까지 이어질 전망이다.

호흡기 관련 질환자는 외출을 삼가는 게 좋겠다. 외출 시에는 마스크 착용이 권고된다.

이날 기상청에 따르면 절기상 ‘곡우’(穀雨)에 맞춰 전국에 비가 내린다.

이 비로 지난 주말까지 이어진 때 이른 더위는 물러나겠다.

이른 더위는 물러서지만 황사가 국내를 뒤덮을 것으로 예측됐다.

지난 18일부터 고비사막과 내몽골고원에서 발원한 황사는 북서풍에 실려 국내에 유입된다.

이에 따라 오늘(20일)부터 21일 국내 미세먼지(PM10) 농도는 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

봄의 불청객 황사는 올해도 어김없이 한반도를 위협하고 있다.

황사와 미세먼지 중 어떤 게 우리 건강에 더 위협적인 건 황사다.

황사는 자연 발생적인 모래 먼지를 뜻한다. 미세먼지는 자동차 배기가스 등에서 발생하는 공해 물질이다.

하지만 황사가 발생하면 강한 모래 먼지와 더불어 유해 물질을 동반한 미세먼지까지 함께 유발하고 있어 미세먼지와 마찬가지로 건강에 매우 좋지 않다.

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