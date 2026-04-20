이영지, 성형 고백…"처음이자 마지막 성형"

래퍼 이영지가 성형수술을 했다고 고백했다.

이영지는 19일 인천 인스파이어 아레나에서 열린 세븐틴 도겸·승관의 콘서트에 게스트로 출연했다.

이날 그는 선글라스를 착용한 채 부석순의 '파이팅해야지' 무대를 함께했다.

무대 도중 이영지는 선글라스를 쓴 이유에 대해 "선배님들 콘서트에 싸가지 없게 선글라스를 끼고 온 게 아니다"라고 해명했다.

그러면서 "며칠 전에 '눈밑지방 재배치' 수술을 했다. 혹시 오해하실까 봐 말한다"고 고백했다.

도겸과 승관이 갑작스러운 고백에 놀라자, 이영지는 "이해해 주셔서 감사하다. 하늘 같은 선배님들이 혹시 오해하실까 봐"라고 덧붙였다.

이후 이영지는 팬들과의 소통 플랫폼에서도 "눈밑지(눈밑지방 재배치)를 했다. 성형을 조장하는 것처럼 보일까 봐 말하지 않으려 했지만 솔직하게 밝힌다"고 말했다.

이어 "4년 동안 고민하다가 결정했다"고 털어놨다.

아울러 "안 피곤한데도 피곤하냐는 말을 자주 들어 그게 늘 고민이었다"며 "내 인생 처음이자 마지막 성형이다. 앞으로는 아무것도 하지 않을 것"이라고 했다.

<뉴시스>

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