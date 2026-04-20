다저스 김혜성, 2루타 포함 멀티히트로 3할 복귀…오타니는 51경기 연속 출루

Los Angeles Dodgers'' Hyeseong Kim heads up the first base line after connecting for a double off Colorado Rockies starting pitcher Michael Lorenzen in the third inning of a baseball game Sunday, April 19, 2026, in Denver. (AP Photo/David Zalubowski)/2026-04-20 05:31:33/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

김혜성(27·로스앤젤레스 다저스)이 2루타와 함께 시즌 두 번째 멀티히트를 터뜨리며 타율 3할에 복귀했다.

김혜성은 20일 미국 콜로라도주 덴버 쿠어스필드에서 열린 미국프로야구 메이저리그(MLB) 콜로라도 로키스와 원정경기에서 8번 타자 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타, 1득점을 기록하며 시즌 타율을 0.273에서 0.308(26타수 8안타)로 올렸다.

김혜성은 3회초 1사 후 나선 첫 타석에서 우중간 2루타를 치고 나간 뒤 알렉스 프릴랜드의 적시타 때 홈을 밟아 선취득점을 올리며 포문을 열었다. 다저스가 3-0으로 앞선 4회초 1사 1, 2루에서는 중견수 뜬공으로 잡히고 6회초 1사 1, 2루에서 타석에서는 3루수 땅볼에 그쳤던 김혜성은 4-6으로 뒤진 8회초 2사 1루에서는 좌전안타를 때려 1, 3루를 만들었다. 다만 다저스는 후속타가 터지지 않아 점수를 뽑지 못했고 6-9로 패해 올 시즌 처음 연패를 당했다.

김혜성의 팀 동료 오타니 쇼헤이는 2루타 두 방을 날리며 5타수 2안타를 기록해51경기 연속 출루에 성공했다. 이로써 오타니는 2018년 추신수가 세운 아시아 선수 최장 기록인 52경기 연속 출루에 1경기 차로 다가섰다.

이정후(27·샌프란시스코 자이언츠)는 워싱턴 내셔널스 방문 경기에서 3타수 무안타에 그쳤치며 최근 5경기 연속 안타 행진이 멈췄다. 이정후의 시즌 타율은 0.253에서 0.244(78타수 19안타)로 떨어졌다. 0-3으로 패한 샌프란시스코는 3연승까지 이어오던 연승 행진을 마감했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지