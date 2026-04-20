김지유 집 처참한 위생 상태…곰팡이·벌레 가득 "오웩"

코미디언 김지유가 처참한 위생 상태의 집을 공개했다.

19일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 김지유의 자택이 공개됐다.

이날 모델 한혜진과 코미디언 엄지윤이 김지유의 집을 찾았다.

엄지윤은 "언니는 좀 프리하게 살고 혜진 언니는 되게 관리하면서 사니까 컨설팅을 받으면 어떨까 해서 왔다"고 말했다.

그러나 집 안 곳곳에서는 충격적인 위생 상태가 드러났다. 고구마 박스 속 고구마는 바짝 말라 있었고, 냉장고에는 곰팡이가 핀 딸기를 비롯해 썩은 과일과 채소, 족발 등이 가득했다.

이를 본 서장훈은 "냉장고가 아니라 쓰레기통으로 쓴다"고 지적했고, 한혜진은 말라버린 치킨을 보며 "이건 진짜 버려야 한다. 배달 온 거는 빨리 먹어야 된다. 완전 밀폐가 안 된다"고 했다.

또 쌀통 안에는 수많은 쌀벌레가 발견돼 충격을 더했다.

엄지윤은 "그냥 인간 곰팡이다"라고 말했고, 김지유는 "근데 계속 이렇게 몰아가면 안 된다. 진짜 이렇게 더러운 줄 안다"라고 해명했다.

이에 엄지윤은 "오해가 아니라 오웩이다"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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