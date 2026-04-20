'고졸 신화' 마뗑킴 김다인, 제이홉과 이웃 사촌이었네

'마뗑킴'의 창립자 김다인 대표가 '사당귀'에 새 '보스'로 등장했다.

19일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 매출 1000억원 신화 '마뗑킴' 창립자 김다인 대표가 출연했다.

이날 박명수는 손흥민, 방탄소년단 제이홉, 소녀시대 태연, 김재중 등이 거주하고 있는 최고급 아파트 단지인 트리마제로 향했다.

그가 찾은 인물은 '2023년 지금 가장 빛나는 여성 리더 7인'에 선정된 1992년생 김다인 대표였다. 김 대표는 현재 새 브랜드까지 선보이고 2년 만에 연 매출 100억원을 달성했다.

김 대표는 고졸 출신으로, 20대 초반의 나이에 6만 원만 들고 동대문 시장 사입으로 패션계에 입문했다고 밝혔다. 이후 어머니에게 빌린 30만원으로 코트 2벌을 판 뒤 이를 계기로 1000억원 매출의 마뗑킴을 일궜다.

그의 집에는 1000만원에 달하는 소파가 눈에 띄었다.

그는 "남편과 하는 말이 있는데 젊은 층이 많은 지역뿐만 아니라 다양한 연령대가 있는 지역에서도 우리 제품을 입고 있고 있는 사람이 있다고 할 때 정말 유명해졌나보다 싶다"고 말했다.

그러면서 "K-패션의 선두주자가 되고 싶다"고 했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지