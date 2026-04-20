고속도로 걷던 50대 女, 차에 연달아 치여 숨져 [사건수첩]

고속도로 휴게소 인근에서 도로를 걷던 50대 여성이 주행 중이던 차량에 잇따라 치여 숨지는 사고가 발생했다.

20일 경찰과 소방 당국 등에 따르면, 전날 오후 8시쯤 대구 군위군 중앙고속도로 춘천 방향 군위휴게소 인근 2차로에서 50대 여성 A씨가 달리던 승용차에 치였다. 사고 충격으로 1차로로 튕겨 나간 그는 뒤따라오던 또 다른 차량에 다시 치인 것으로 드러났다. 심정지 상태로 발견된 A씨는 현장에서 숨졌다.

경찰 조사 결과, A씨는 사고 직전 휴게소에 정차 중이던 관광버스에서 내린 뒤 어떤 이유에서인지 보행이 금지된 고속도로 본선에 직접 들어섰다가 변을 당한 것으로 파악됐다.

경찰은 차량 운전자들의 진술과 블랙박스 영상 등을 토대로 A씨가 고속도로에 진입하게 된 구체적인 경위를 조사하고 있다.

경찰 관계자는 “고속도로는 보행자 출입이 엄격히 금지된 곳”이라며 “A씨의 음주 여부나 관광버스에서 내린 뒤의 행적 등 정확한 사고 원인을 규명 중”이라고 밝혔다.

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