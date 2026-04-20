'따뜻한 봄인데 나만 우울한가' 병원 꼭 가야 하는 신호는

만물이 생동한다는 따뜻한 봄날에 오히려 우울하다는 사람이 적지 않다.



많은 사람이 '놔두면 지나가는 감정이겠지', '다들 우울하다더라'며 대수롭지 않게 여기지만 우울감이 장기간 이어지고 일상생활을 방해하기 시작한다면 반드시 전문가를 찾아야 한다. 스스로 극복할 수 있다고 과신하기보다는 병원에 가야 하는 초기 신호를 빠르게 알아채는 게 회복을 앞당기는 지름길이다.

고창 청보리밭 축제가 한창인 19일 전북 고창군 학원농장을 찾은 나들이객들이 산책로를 거닐고 있다.

20일 의료계에 따르면 봄철은 일조량 증가와 환경 변화, 생체리듬 불안정 등이 복합적으로 작용해 우울감과 자살률이 증가하는 계절이다. 봄철 자살률이 급증하는 현상을 '스프링 피크'(Spring Peak)라고 부르는 용어가 있을 정도다.



실제 국가데이터처 사망원인 통계에서도 2021년 3월, 2022년 4월, 2023년 5월, 2024년 4월 등 이맘때 연중 자살률이 최고치를 찍는 것으로 나타났다.



봄철 날씨 변화로 인한 가벼운 우울감은 1∼2주 내 사라지기도 하지만, 우울감이 장기간 지속하면서 일상생활에 지장을 주는 수준으로 악화할 수 있다.



우울한 감정으로 인해 이전에 하던 일을 하는 데 어려움이 생기고, 수면장애, 식욕 변화, 자살에 대한 생각이나 계획을 하기 시작하면 스스로 극복하기 어려운 수준에 이르렀다고 받아들이고 병원을 찾아야 한다.



우울증이라고 해서 하루 24시간 종일 우울한 감정에 사로잡혀 있는 건 아니므로 본인의 증상을 가볍게 여겨서는 안 된다. 다른 생각을 해도 우울한 감정을 쉽게 해소하기 어렵거나, 아무리 노력해도 기분을 끌어올리기가 어렵고 쉽게 우울한 감정에 다시 빠지는 등의 증상이 반복되는지를 봐야 한다.



이준희 서울성모병원 정신건강의학과 교수는 "평균적으로 봤을 때 우울한 감정이 한 달 넘게 이어지면서 수면과 식사, 일상생활에 문제가 생기고 자살 생각을 하게 된다면 그때가 바로 병원을 찾아야 할 때"라며 "적기에 병원을 찾아 상담과 치료를 받는 게 좋다"고 강조했다.



일상에서는 수면장애를 바로 잡기 위한 노력을 병행하는 게 바람직하다. 불면에 영향을 줄 수 있는 스마트폰 사용을 줄일 수 있는 환경을 만들고, 식사 시간이나 취침 전에 스마트폰 사용을 제한하는 습관을 들이는 게 필요하다. 카페인 섭취를 줄이고 규칙적인 수면 습관을 갖는 것도 수면장애를 해소하는 데 도움이 된다. 음주는 수면을 방해할 뿐 아니라 우울감을 더 심하게 고취할 수 있으므로 가급적 피해야 한다.

<연합>

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