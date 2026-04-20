78.8% 이미 시작됐다…아침 공복 ‘첫 한입’, 혈당 흐름 바꿨다

오전 8시 10분, 수도권의 한 지하철역 앞 편의점. 출근길 사람들 손에는 샌드위치와 컷과일 팩이 들려 있다. 대부분은 고민하지 않는다. 무엇을 먹을지보다, 손에 잡히는 것을 먼저 입에 넣는다. 그런데 이 ‘첫 한입’이 생각보다 큰 차이를 만든다.

공복 상태에서는 음식 섭취 순서에 따라 혈당 반응과 포만감 유지에 차이가 나타날 수 있다. 게티이미지

20일 세계보건기구에 따르면 전 세계 사망의 약 78.8%는 암·심혈관질환 등 비감염성질환이 차지한다.

이들 질환은 결국 ‘매일 반복되는 식습관’에서 출발한다는 점에서, 아침의 작은 선택 역시 장기적인 건강 흐름과 무관하지 않다. 특히 공복 상태에서 무엇을 ‘먼저’ 먹느냐는 하루 혈당 반응의 출발점이 될 수 있다.

빵을 먼저 먹느냐, 과일을 먼저 먹느냐에 따라 초기 혈당 상승 패턴이 달라질 수 있다. 같은 음식이라도 ‘먼저 무엇을 먹느냐’에 따라 몸의 반응이 달라질 수 있다.

질병관리청 국민건강영양조사에 따르면 30세 이상 성인의 당뇨병 유병률은 약 9.4~10% 수준이며, 고콜레스테롤혈증 역시 약 20% 수준으로 집계된다.

이미 대사질환이 일상화된 상황에서, 아침 공복의 ‘첫 선택’은 단순한 식습관을 넘어 하루 혈당 흐름을 좌우하는 변수로 작용할 수 있다.

◆공복에 ‘정제 탄수화물’ 먼저 먹으면

공복 상태에서 빵이나 과자처럼 정제 탄수화물을 먼저 섭취하면 혈당이 빠르게 상승할 수 있다. 인슐린 반응이 민감한 상태에서 단순당이 먼저 들어오면 혈당 변동 폭이 커질 수 있기 때문이다.

이후 인슐린 작용으로 혈당이 다시 떨어지면 이른 허기가 찾아오고, 다음 식사량이 늘어나는 흐름으로 이어질 가능성도 있다. 이 과정이 반복되면 체중 증가와 대사 건강 부담으로 이어질 수 있다.

수도권 대학병원 내분비내과 전문의는 “공복에 단순당을 먼저 섭취하면 혈당 변동 폭이 커질 수 있다”며 “식이섬유나 지방이 포함된 식품을 먼저 섭취하면 혈당 상승 속도를 완만하게 만드는 데 도움이 될 수 있다”고 설명했다.

질병관리청 역시 식사 시 채소를 먼저 섭취해 포만감을 높이는 것이 혈당 관리의 기본이라고 안내하고 있다. 결국 공복일수록 ‘무엇을 먹느냐’보다 ‘무엇부터 먹느냐’가 중요한 변수다.

◆식사 순서가 만드는 차이

최근 연구들에서는 채소나 단백질을 먼저 섭취한 뒤 탄수화물을 먹는 ‘식사 순서 전략’이 혈당 상승 속도를 완만하게 만드는 데 도움이 될 수 있다는 결과가 보고되고 있다.

Harvard T.H. Chan School of Public Health 등에서 수행된 연구에서도 식품 구성과 식습관의 장기적 영향이 강조된다.

과일·채소·통곡물·견과류 중심 식단을 유지한 집단은 장기적으로 건강한 노년을 맞이할 가능성이 더 높은 경향을 보였다.

이는 특정 음식 하나보다 식습관의 ‘누적’이 중요하다는 점을 보여준다. 아침 공복의 ‘첫 선택’ 역시 이 누적의 시작점이 될 수 있다.

◆견과류 한 줌이 만드는 변화

현실적인 대안은 손에 잡히는 견과류다. 아몬드, 호두, 땅콩 등은 불포화지방과 식이섬유가 풍부해 포만감 유지에 도움을 줄 수 있다.

탄수화물 섭취 전에 견과류를 먼저 먹으면 이후 식사량 조절에 도움이 될 수 있고, 혈당 상승 속도를 완만하게 하는 데 기여할 가능성이 있다. 다만 열량이 높은 식품인 만큼 하루 한 줌 내외로 조절하는 것이 바람직하다.

사과 역시 좋은 선택이지만 섭취 방식이 중요하다. 껍질째 먹으면 식이섬유인 펙틴이 당 흡수 속도를 늦추는 데 도움이 될 수 있다.

반면 주스로 갈아 마시면 식이섬유 구조가 깨지면서 당 흡수가 빨라질 수 있다. 위장 상태에 따라 공복 섭취 시 속 쓰림이 나타날 수 있어 개인에 맞게 조절하는 것이 필요하다.

견과류나 생과일을 먼저 섭취하는 습관은 식사량 조절과 대사 건강 관리에 영향을 줄 수 있다. 게티이미지

무엇을 더 먹을지 고민하는 것만큼, 무엇을 덜어낼지도 중요하다. 가공육과 단맛이 강한 음료, 정제 탄수화물 중심 식단은 장기적으로 대사 건강에 부담을 줄 수 있는 요소로 지목된다. 결국 문제는 ‘무엇을 먹느냐’보다 ‘어떤 순서로 반복하느냐’에 가깝다.

복잡하게 바꿀 필요는 없다. 시작은 ‘순서 하나’면 충분하다. 출근길, 무심코 빵으로 향하던 손을 잠시 멈추는 것. 책상 위에 견과류 한 줌을 미리 올려두는 작은 준비가 하루의 혈당 흐름을 바꿀 수 있다.

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