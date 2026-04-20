'53년차 모태 솔로' 심권호, 열성팬과 핑크빛 기류

'53년차 모태 솔로' 레슬링 국가대표 출신 심권호가 열성 팬과 핑크빛 분위기를 형성했다.

20일 오후 10시 방송하는 TV 조선 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에서 심권호와 '오메기떡 플러팅'으로 핑크빛 분위기를 자아낸 '홍삼 여인'의 후일담이 공개된다.

이날 방송에선 '홍삼 여인'과 심권호가 주고받은 설렘 가득 문자가 포착된다.

간암 초기 투병 사실이 알려진 심권호의 집에 홍삼을 들고 찾아온 열성팬 '홍삼 여인'에게 심권호는 직접 만든 오메기떡을 보내 호감을 드러냈다.

이틀 뒤 오메기떡을 받은 '홍삼 여인'은 "오빠앙 오메기떡 와떠~~, 감동감동 맛나게 먹을게"라며 애교 가득한 말투로 답장을 보내왔다.

심권호의 연애에 청신호를 켠 설렘 가득한 문자를 보고, 스튜디오의 사랑꾼 MC들은 입을 쩍 벌렸다. 특히 심권호를 '오빠앙'이라며 다정하게 부르는 대목에서 모두 한동안 말을 잇지 못했다.

배우 최성국은 "여자분도 들었다 놨다 하네!"라며 실시간 썸이 오가는 '밀당의 순간'에 탄성을 내뱉었다. 가수 강수지도 "오빠라고 하면 끝난 것 아니냐"며 둘의 핑크빛 기류를 인정했다.

제작진은 "53년 만에 봄바람에 휩싸인 심권호와 홍삼 여인의 설렘 가득한 순간은 본 방송에서 공개된다"고 예고했다.

<뉴시스>

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