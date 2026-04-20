선착순이라니 서두르세요… 서울 중구, ‘이순신1545’ 여권 케이스 배포

서울 중구가 여권 수령을 위해 구청을 찾는 주민들에게 구 도시 브랜드인 ‘이순신1545’ 여권 케이스(사진)를 선착순으로 배포한다. 이순신1545는 충무공 이순신이 1545년 구에서 탄생했다는 의미다.



19일 구에 따르면 여권 케이스 뒷면에 구의 도시 브랜드 ‘이순신1545’와 외교부 영사콜센터 연락처, 앞면엔 구의 정책 브랜드 ‘내편중구’가 찍혀 있다. 여권을 쉽게 넣고 뺄 수 있게 상·하단이 트인 구조로 제작됐다. 카드, 항공권 등을 보관할 수 있는 포켓도 있다.



구는 수요자 중심의 맞춤형 여권 서비스도 운영 중이다. 지난해 1월부터 ‘찾아가는 여권 교부 서비스’를 통해 거동이 불편한 75세 이상 고령자와 중증장애인에게 여권을 전달하고 있다. 현재까지 132건을 교부했다. 평일 낮 시간대 구청 방문이 어려운 직장인 등 주민들을 위해 매주 월·수요일 오후 6∼8시엔 일반 여권 접수 및 교부 서비스 이용이 가능한 야간 민원실을 운영하고 있다.



구 관계자는 “여권 발급부터 수령까지, 주민 편의를 높이려 다양한 서비스를 추진하고 있다”며 “앞으로도 주민이 일상 속에서 체감할 수 있는 정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.

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