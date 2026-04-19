경주시, 시정소식지 영문판 정기 발행, 글로벌 소통 강화

경북 경주시가 '2025 APEC 정상회의' 개최를 계기로 높아진 세계인들의 관심에 발맞춰 시정소식지 '아름다운 경주이야기'를 영문판으로 정기 발행한다고 19일 밝혔다.

경주시가 발행한 시정소식지 '아름다운 경주이야기' 영문판.

영문판 시정소식지는 역사·문화·관광 분야에 중점을 두고 올해 봄호부터 한글판과 동일하게 분기별 연 4회 발행한다.

황리단길을 비롯한 주요 관광지와 관광안내소 등에 비치할 예정이다.

온라인으로는 경주시청 홈페이지(e-book)와 카카오톡 채널 '경주시 알림톡'(모바일 웹진)을 통해 확인할 수 있다.

영문판은 경주의 주요 관광지와 외국인 관광객을 위한 서비스 안내에 초점을 맞춰 국제도시 경주의 매력을 담아낼 계획이다.

경주시청 공무원들이 시정소식지 '아름다운 경주이야기' 영문판을 선보이고 있다. 경주시 제공

특히 지난해 발행한 영문판 여름호와 가을호가 내·외국인 관광객으로부터 큰 호응을 얻은 데 따라 올해부터는 개인 구독 신청도 가능하도록 제도를 개선해 접근성을 더욱 높였다.

영문판 시정소식지 구독은 경주시청 뉴미디어팀으로 신청하면 된다.

서은숙 경주시 홍보담당관은 "지난해 APEC 정상회의를 계기로 경주를 향한 국제적 관심이 높아지고 있다"며 "영문판 시정소식지 발행을 통해 글로벌 관광도시 경주의 매력을 더욱 효과적으로 알리겠다"고 말했다.

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