[속보] 조국, 평택을 출마 선언…“국가대표 도시엔 국가대표 의원 필요”

조국혁신당 조국 대표가 19일 “국가대표 도시 평택에는 이제 국가대표 국회의원이 필요하다”며 평택을 출마를 공식 선언했다.

19일 조국 조국혁신당 대표가 19일 경기 평택시 고덕동 함박산 중앙공원에서 6·3 평택을 국회의원 재선거 출마 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

조 대표는 이날 경기 평택시 고덕동에 위치한 함박산중앙공원에서 열린 기자회견에서 “저 조국이 평택을 대표할 때 평택의 현안은 비로소 대한민국 국가과제가 될 수 있다”고 밝혔다.

이어 “평택은 대한민국을 먹여살리는 국가대표 도시다. 평택은 동북아 물류의 관문인 평택항이 있고, 대한민국의 방위와 한미 동맹의 핵심 거점이자 평화 담론을 주도하는 국제 평화 도시”라며 “대한민국 제조업을 지탱하는 국가선단과 세계 최대의 반도체 생산기지를 품었고, 수소 에너지 중심의 미래 에너지 전략을 이끄는 명실상부한 대한민국의 성장 엔진”이라고 했다.

조 대표는 “저 조국이 평택을 대표할 때 평택의 현안은 비로소 대한민국의 국가 과제가 될 수 있다”고 했다.

평택의 비전 발표도 이어졌다. 조 대표는 “평택의 무궁무지한 잠재력이 교통에 발목 잡혀 도약하지 못하고 있다”며 “교통 문제 해결이 평택 시민의 숙원 과제이지만 그동안 평택 정치는 이를 풀지 못했다”고 덧붙였다.

이날 ‘제1차 대평택 비전 발표’에서 나온 교통혁신 공약으로 △KTX 경기 남부역의 대도시권 광역교통 시행계획 반영 △고급형 BRT(간선급행버스체계·Bus Rapid Trasit) 신규 사범사업 추진 △안중역 환승거점 육성 △서해선 KTX 직결 개통 시점 단축 요구 등이 있었다.

조 대표는 이날 기자회견을 마치고 기자들을 만나 ‘정치적 재기를 위해 진보당 등과의 광장진보연대를 훼손했다는 지적이 있다’는 질문에 “광장연대에는 조국혁신당은 물론이고 집권당인 민주당도 들어가 있다”며 “6·3 지선에서 민주당은 거의 전역에 후보를 내고 있지 않느냐”고 물었다.

그는 “민주당 지도부가 평택을 등에 후보를 낸다고 결정했다는 이유로 조국혁신당이 후보를 내지 않는 것이 광장연대의 정신인가”라고 반문하기도 했다.

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