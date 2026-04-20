北은 총기 현대화 속도내는데… K권총 상당수 ‘노후’

한국군이 사용하는 국산 K5 권총 중 상당수가 내구연한(25년)을 초과한 노후 총기인 것으로 드러났다.

19일 국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원이 각 군에서 제출받은 자료에 따르면, 공군이 보유한 K5 권총 5428정 가운데 4179정이 내구연한을 초과했다. 77%가 노후 총기인 셈이다. 해병대는 보유량 4000여정 가운데 40%인 1500여정이 노후 총기로 분류됐다. 육군은 4만8000여정 중 1만1000여정(22%), 해군은 4907정 가운데 427정(8.7%)이 내구연한을 넘었다.

지난해 열린 한·미 해병대 연합훈련 중 장병들이 권총 실사격훈련을 하고 있다. 세계일보 자료사진

1988년 전력화된 K5 권총은 기존 미국산 콜트 권총 대비 상당한 경량화 기술이 적용되는 등 선진적 요소가 적지 않았다. 하지만 전력화 이후 38년간 사용했음에도 교체가 늦어져 노후화 문제가 불거졌다. 유사시 호신용으로 권총을 사용하는 장교와 조종사, 전차병 등의 안전에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 높아지는 대목이다.

군은 사격 시 반동이 작고 명중률이 높은 차세대 권총 전력화를 검토하고 있다. 올해 후반기 차세대 권총 소요검토요청서를 합참에 제출, 내년에 소요결정을 추진할 예정이다. 하지만 북한군이 새로운 권총을 개발하는 것을 감안하면, 차세대 권총 사업 추진을 서둘러야 한다는 목소리가 높다.

김정은 북한 국무위원장은 지난달 제2경제위원회 산하 군수공장을 현지지도하면서 신형 권총의 성능을 파악하고 “진짜로 훌륭한 권총이 개발되었다”고 극찬했다. 군 당국은 북한의 신형 권총이 기존 백두산 권총보다 현대화한 것으로 판단, 제원과 전력화 여부 등을 분석하고 있다.

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