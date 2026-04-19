北, 잠수함 기지 신포서 SRBM 여러 발 발사

북한이 19일 오전 6시10분쯤 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 단거리탄도미사일(SRBM) 수 발을 쐈다고 합동참모본부가 밝혔다. 북한의 탄도미사일 발사는 지난 8일에 이어 11일 만이다.



북한이 이날 쏜 미사일은 약 140㎞를 비행했으며, 북한이 미사일 시험 발사 때 표적으로 쓰는 함경북도 화대군 앞바다의 무인도(알섬) 쪽으로 날아간 것으로 알려졌다. 북한이 쏜 미사일은 발사 위치가 일부 달랐던 것으로 전해졌다.

북한이 19일 오전 6시10분쯤 함경남도 신포 일대에서 동해상으로 단거리탄도미사일(SRBM) 수 발을 쐈다고 합동참모본부가 밝혔다. 연합뉴스

군 당국은 북한이 미사일을 잠수함 또는 지상에서 쐈거나, 다른 미사일과 ‘섞어쏘기’를 했을 가능성 등을 고려하는 모양새다.



미사일이 발사된 신포는 북한 해군 잠수함 기지와 조선소 등이 있다. 북한이 전술핵 공격잠수함이라며 2023년 9월 진수한 김군옥영웅함과 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 쐈던·24 영웅함 등이 포착된 바 있다.



북한이 쏜 미사일이 SLBM이라면 2022년 5월7일 이래 약 4년 만이다. 다만 비행거리가 매우 짧다는 점에서 북한이 선전 목적으로 SLBM을 발사했거나 집속탄 등 새로운 기술 시험 등을 진행했을 가능성이 제기된다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한은 미국이 중동에 묶여 있는 지금이 공세적 억제력 및 핵·상용무력 병진 가속화의 최적기라고 판단하는 것 같다”고 분석했다.



정부는 북한 미사일 발사에 긴박하게 움직였다. 청와대 국가안보실은 국방부 등과 긴급안보상황점검회의를 개최, 필요한 조치 사항 등을 점검했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다. 국방부는 “북한은 한반도 긴장을 고조시키는 연이은 미사일 도발을 중단하고 우리 정부의 평화정착 노력에 적극 동참해야 한다”고 촉구했다.

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