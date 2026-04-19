與, 대장동 수사 책임자 당 차원 고발 추진

김태균 회의록 조작 의혹도 제기
국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회’ 소속 더불어민주당 의원들이 대장동 등 사건 수사 책임자들에 대한 당 차원 고발을 추진하기로 했다.
민주당 의원들은 19일 국회 기자간담회에서 지난 16일 대장동·위례신도시·김용 전민주연구원 부원장 사건 관련 청문회 결과를 보고하며 “당시 사건을 수사했던 책임자들은 당 차원에서 고발하겠다”고 밝혔다.
이건태 의원은 청문회에서 나온 증언을 토대로 수사·기소 과정에서 이재명 대통령 등을 겨냥해 사건이 조작됐다고 거듭 주장했다. △대장동 사건 수사팀 교체 후 이 대통령과 정진상 전 민주당 당대표 정무조정실장을 공범으로 포함했다는 1기 수사팀의 증언 △수사 당시 검찰로부터 ‘우리의 목표는 하나’라는 말을 들었다는 대장동 개발사업 민간업자인 남욱씨 진술 △2기 수사팀이 정식 인사 전 기존 수사팀장의 확인·허락 없이 사건 기록을 검토했다는 주장 △미입건 상태인 이 대통령을 ‘피의자’로 적시한 압수조서 등이 근거다.
간담회에서는 쌍방울 대북송금 사건 1심에서 이화영 전 경기도 평화부지사의 유죄 증거로 쓰인 이른바 ‘김태균 회의록’에 대해 사후 조작 의혹도 제기됐다.
한편 박 의원은 17일 국조특위 증인으로 채택됐던 검사가 극단적 시도를 한 데 대해 언론공지를 통해 빠른 쾌유를 바란다며 “안타까운 소식에 깊은 위로의 마음을 전한다”고 했다. 그는 구자현 검찰총장 직무대행이 이날 퇴근길에 당시 평검사나 수사관들의 증인 채택을 철회해달라고 요청한 데 대해선 “당시 수사를 기획하고 지휘한 책임자급 증인 소환은 진상규명과 국민의 알 권리를 위해 필요하다”고 했다.
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