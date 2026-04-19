與, 대장동 수사 책임자 당 차원 고발 추진

국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회’ 소속 더불어민주당 의원들이 대장동 등 사건 수사 책임자들에 대한 당 차원 고발을 추진하기로 했다.



민주당 의원들은 19일 국회 기자간담회에서 지난 16일 대장동·위례신도시·김용 전민주연구원 부원장 사건 관련 청문회 결과를 보고하며 “당시 사건을 수사했던 책임자들은 당 차원에서 고발하겠다”고 밝혔다.

19일 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 소속 더불어민주당 기자간담회에서 이건태 의원이 대장동 사건과 관련한 설명을 하고 있다. 연합뉴스

이건태 의원은 청문회에서 나온 증언을 토대로 수사·기소 과정에서 이재명 대통령 등을 겨냥해 사건이 조작됐다고 거듭 주장했다. △대장동 사건 수사팀 교체 후 이 대통령과 정진상 전 민주당 당대표 정무조정실장을 공범으로 포함했다는 1기 수사팀의 증언 △수사 당시 검찰로부터 ‘우리의 목표는 하나’라는 말을 들었다는 대장동 개발사업 민간업자인 남욱씨 진술 △2기 수사팀이 정식 인사 전 기존 수사팀장의 확인·허락 없이 사건 기록을 검토했다는 주장 △미입건 상태인 이 대통령을 ‘피의자’로 적시한 압수조서 등이 근거다.



간담회에서는 쌍방울 대북송금 사건 1심에서 이화영 전 경기도 평화부지사의 유죄 증거로 쓰인 이른바 ‘김태균 회의록’에 대해 사후 조작 의혹도 제기됐다.



한편 박 의원은 17일 국조특위 증인으로 채택됐던 검사가 극단적 시도를 한 데 대해 언론공지를 통해 빠른 쾌유를 바란다며 “안타까운 소식에 깊은 위로의 마음을 전한다”고 했다. 그는 구자현 검찰총장 직무대행이 이날 퇴근길에 당시 평검사나 수사관들의 증인 채택을 철회해달라고 요청한 데 대해선 “당시 수사를 기획하고 지휘한 책임자급 증인 소환은 진상규명과 국민의 알 권리를 위해 필요하다”고 했다.

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