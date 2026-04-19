우크라 키이우서 총기 난사… 최소 6명 사망

인질극 벌이다 사살
우크라이나 수도 키이우에서 50대 남성이 총기를 난사해 최소 6명이 숨지고 14명 이상이 다치는 사건이 발생했다.
18일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 이날 남성 한 명이 키이우 번화가인 홀로시우스키의 거리에서 사람들을 향해 총을 발사했다. 이후 슈퍼마켓에 숨어들어 사람들을 인질로 잡고 경찰과 대치했다. 용의자는 체포 작전에 나선 경찰에 사살됐다. 사망자 중 4명은 거리에서, 1명은 슈퍼마켓 내부에서 숨졌으며 또 다른 1명은 병원 이송 후 사망했다. 12세 소년 1명을 포함한 부상자 14명은 인근 병원에서 치료받고 있다.
루슬란 크라우첸코 검찰총장은 용의자가 러시아 모스크바 출신의 58세 남성으로, 전과 기록이 있으며, 자동화 무기를 사용했다고 말했다.
체포 작전 당시 경찰은 용의자와 약 40분간 대치하며 협상을 시도했다. 경찰은 슈퍼마켓 안에 부상자가 있을 가능성을 고려해 용의자를 설득하려 했지만 응답이 없었다. 이호르 클리멘코 내무장관은 “용의자가 혼란스럽게 행동했다”며 “용의자가 인질 1명을 살해한 뒤 현장 대원에게 사살 명령을 내렸다”고 설명했다. 이후 인질 4명은 구출됐다.
우크라이나 보안국(SBU)은 이번 사건을 테러 행위로 규정하고 구체적인 범행 동기를 조사 중이다. 당국은 용의자 앞으로 등록된 사냥용 카빈 소총과 이 소총의 허가를 위한 의료 인증서를 확인했다면서 총기 허가 발급 경위를 조사하고 있다고 밝혔다.
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