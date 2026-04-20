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[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (4월 20일)
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해커스톡 일대일 영어회화
입력 :
2026-04-20 09:00
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[해커스톡 일대일 영어회화] 하루 1분 기초 영어회화 말하기 (4월 20일)
세계일보
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오피니언
[설왕설래] 코로나 부작용 보상
50대 지인은 평소 활기가 넘쳐났다. 누구보다 회사 일에 열성적이었다. 집안에서도 성실했다. 그러고도 조기 축구 모임을 빠지지 않을 정도로 에너지가 넘쳐났다. 그의 발목을 잡은 건 2021년 코로나19(COVID-19) 팬데믹 때 백신을 접종하고 나서다. 시름시름 앓더니 다니던 회사를 그만뒀다. 부인은 병상에 누운 남편을 살리기 위해 노심초사했다. 다행히
[특파원리포트] 점점 커지는 AI 기업의 영향력
인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 미 백악관과 신규 AI 모델 ‘미소스 프리뷰’(미소스)를 연방 정부 내에 도입하는 방안을 백악관과 적극 협의 중이라는 외신 보도가 나왔다. 이 기업은 최근 미 국방 당국이 자사 AI 기술을 군사적 목적으로 제한 없이 사용하는 데 반대하면서 당국과 갈등을 빚은 바 있다. AI 기술의 통제권을 정부가 갖느냐, 기업이 갖느냐의
[이종호칼럼] 신기술 선순환 생태계를 재구축하자
우리는 살아가며 ‘마중물’이나 ‘선순환’이라는 말을 자주 듣는다. 주로 정책 분야에서 흔히 쓰인다. 어린 시절 시골집에는 소량의 마중물을 부으면 많은 지하수를 뽑아내는 수동 우물펌프가 있었다. 적은 물로 많은 물을 얻을 수 있었던 셈이다. 이처럼 효과적인 마중물 전략으로 선순환 생태계를 만든다면 큰 성과를 낼 수 있을 것이다. 이를 실현하는 수단이 예산
[김정기의호모커뮤니쿠스] ‘궤변 유튜브’를 질타하는 의원
선거철이다. 공천을 놓고 이전투구 말싸움이 잦으니 분명하다. 확증편향 유튜브 마이크도 정치적 편향 방송에 혈안이다. 말을 잘못했다는 이유로 명예훼손 위협 고발 고소가 문전성시다. 정치활동이나 행각을 고려하면 지킬 명예가 있는지 의문이다. 사실 말은 정치꾼들의 거짓과 추태의 도구가 되는 바람에 추락했지만 인간의 일상에서 중요한 것이다. 말은 무엇을 말하는가
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