“가족 4명이 10만원?” 강남 예식장 축의금 논란…민폐 VS 축하 갑론을박

직장 동료의 결혼식에 축의금 10만원을 내고 온 가족을 데려간 사연이 알려지면서 누리꾼들 사이에서 갑론을박이 벌어졌다.

결혼하는 부부. AI(인공지능) 생성 이미지. 게티이미지뱅크

4인가족 식대만 36만원인데...온라인서 입씨름

19일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘가족 4명이 가서 축의금 10만원 낸 게 죄인가요’라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 최근 서울 강남의 한 웨딩홀에서 열린 직장 동료 결혼식에 아내와 유치원생 두 명 자녀를 데리고 참석했다. 평소 친분이 두터워 축하하는 마음으로 온 가족이 출동했다는 것이 A씨의 설명이다.

예식 이후 동료가 A씨에게 서운함을 내비치며 갈등이 불거졌다. 해당 예식장의 식대는 1인당 9만 원으로, A씨 가족 4명의 식사비만 36만 원에 달했다. 동료는 “가족 4명이 와서 10만 원을 냈다는 소리에 당황했다”고 말했고 A씨는 “결혼식이 장사하는 자리냐”며 맞선 것으로 알려졌다.

누리꾼들의 의견도 팽팽하게 갈렸다. 일부는 “직장 동료 결혼식에 온 가족을 데려가는 것은 실례다”, “축하가 아니라 외식을 하러 간 수준”이라며 A씨를 질책했다. 반면 “축하하러 와준 마음이 고마운 것” 혹은 “식대가 비싸서 아까우면 본인 형편에 맞는 예식장을 잡았어야 한다”는 반론도 만만치 않았다.

강남권 식대 평균 8.8만원… 고물가에 예비부부 ‘부담’

피로연. 게티이미지뱅크

이 같은 논란의 배경에는 오름세를 보이는 예식 비용이 있다. 한국소비자원이 발표한 ‘결혼서비스 가격 조사’에 따르면 지난 2월 기준 1인당 식대 중간 가격은 5만9000원으로 지난해 말 대비 1.7% 상승했다. 특히 서울 강남권 예식장의 평균 식대는 8만8000원에 달해 전국 최고 수준을 기록했다.

식사 형태별 가격 차이도 뚜렷하다. 가장 대중적인 뷔페식(83.2%)의 평균 식대는 6만2000원인 반면 코스식은 평균 11만9000원으로 2배 가까이 비쌌다.

같은 1인당 식대라도 최소 보증인원에 따라 총비용은 크게 달라졌다. 서울 등 5개 지역의 평균 최소 보증인원은 224명인 반면 부산 등 4개 지역은 102명에 그쳤다. 이에 따라 총 식대는 최대 6배까지 차이나는 것으로 나타났다.

소비자원은 “식대가 저렴하더라도 대규모 최소 보증 인원을 요구하는 예식홀이 많아 예비부부들의 실질적인 부담은 더 크다”고 설명했다.

직장인 61.8% "적정 축의금은 10만 원"… 2년 새 5만 원 올라

물가 상승은 하객들의 축의금 기준도 바꿔놓았다. 예식장이 호텔인 경우에도 축의금을 봉투에 더 많이 넣거나 부담스러운 경우 5만원만 보내고 결혼식에 참석 안 하는 경우도 있는 것으로 알려졌다.

취업포털 인크루트가 직장인 844명을 대상으로 조사한 결과, 지난해 기준 ‘식사를 포함한 직장 동료 적정 축의금’으로 응답자의 61.8%가 10만원을 꼽아 1위를 차지했다.

이는 2023년 동일 조사에서 ‘친분이 적은 동료’ 기준 적정액이 5만 원(65.1%)이었던 것과 비교하면, 2년 만에 하객들이 체감하는 기본 축의금이 사실상 5만 원 상승한 수치다. 사적으로 친한 사이일 경우에는 20만원(14.3%)이나 15만원(12.7%)을 내야 한다는 응답도 적지 않았다.

인크루트 관계자는 “지속적인 물가 상승과 식대 인상이 직장인들이 생각하는 적정 축의금 기준을 끌어올린 것으로 해석된다”고 분석했다.

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