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‘라이징 중견사’ 35곳에 총 4669억… 5년 간 총 4조원 지원

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세종=이승주 기자 joo47@segye.com

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정부가 올해 상반기 유망 중견기업 35곳에 총 4669억원 규모의 금융지원에 나선다. 

 

산업통상부는 중견기업 전용 금융지원 프로그램 ‘라이징 리더스 300’으로 올해 상반기 35개 기업에 이 같은 금융지원을 제공한다고 19일 밝혔다.  

 

세종시 어진동 정부세종청사 산업통상부. 뉴시스
세종시 어진동 정부세종청사 산업통상부. 뉴시스

‘라이징 리더스 300’은 산업부가 우리은행과 유망 중견기업을 발굴해 글로벌 선도기업으로 육성하기 위해 마련한 지원 프로그램이다. 구체적으로 수출, 기술개발(R&D), ESG(환경·사회·지배구조), 디지털 전환(DX) 4가지 분야에서 추진한다. 우리은행이 지난 2023년부터 5년 간 총 4조원 규모의 대출을 제공하며, 그동안 6차례에 걸쳐 190개 기업을 선정해 약 1조8000억원 규모의 자금을 지원했다.

 

이번 지원은 대한무역투자진흥공사(코트라)와 한국산업기술진흥원(KIAT), 한국중견기업연합회, 산업지능화협회 등 분야별 전문기관의 추천과 우리은행 심사를 거쳐 진행됐다. 지원 대상으로 선정된 자화전자와 실리콘투, 파워맥스 등 35개 기업에는 최대 300억원씩 대출이 제공된다. 이 밖에 최대 1.0%포인트 금리 우대 등 금융지원과 맞춤형 컨설팅 등 비금융 서비스 혜택도 있다. 

 

산업부 관계자는 “올해 하반기에도 사업을 이어갈 예정”이라며 “융자와 보증, 펀드 등 정책금융으로 윰아 중견기업 성장을 지원할 방침”이라고 말했다.


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