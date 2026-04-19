성심당 잇는 새 아이콘 늑구?… 늑구빵 완판·전광판 응원 대전은 ‘늑구 열풍’ 중

열흘간의 탈출 소동 끝에 대전 오월드로 돌아온 늑대 ‘늑구’가 대전 대표 빵집 ‘성심당’을 잇는 대전의 새 아이콘으로 떠올랐다. 2018년 동물원을 탈출했다가 4시간30여분 만에 사살된 ‘뽀롱이’ 사태가 충격을 준 후 늑구가 무사히 생포되면서 늑구에 대한 열광이 불고 있다.

대전지역에선 늑구 인기에 편승한 마케팅이 달아오르고 있다.

대전지역의 한 빵집에서 18일부터 판매 중인 ‘늑구빵’. 해당 SNS 게시물 갈무리

19일 대전의 유명 빵집 하레하레에 따르면 하레하레 도안점에서는 빵 표면에 늑구 얼굴을 구워낸 초코크림빵인 ‘늑구빵’을 전날부터 판매하고 있다. 이날 생산된 늑구빵 50개는 오전 중 매진됐다. 현재 테스트용으로 늑구빵을 생산·판매하고 있는 하레하레 빵집은 전날엔 개당 2500원에 팔았다가 19일엔 300원 올렸다.

사회관계망서비스(SNS)에 이같은 소식이 올라오면서 시민들이 ‘늑구빵’을 사진으로 찍어 SNS에 올리자 ‘발 빠른 빵의 도시’라는 평이 달렸다.

늑구가 지냈던 사파리형 방사장 규모가 1만평(3만3000㎡)에 이르는 것이 알려지면서 ‘도련님 늑구’도 화제를 모으고 있다.

SNS에는 ‘도련님이었던 늑구의 본가 클라스’라는 게시물이 올라오며 과거 방영된 동물 관련 TV 프로그램이 다시 소환됐다. 해당 프로그램에서는 오월드 사파리를 ‘국내 최대 규모의 늑대 사파리’로 소개했다. 이러한 사육 환경을 두고 일부 네티즌들은 ‘도련님의 서민 체험’에 빗대며 드라마 ‘꽃보다 남자’ 주인공 구준표를 패러디한 ‘늑준표’라는 별칭을 붙이기도 했다.

LG전자 베스트샵 대전본점 대형 전광판에는 늑구가 생포된 지난 17일부터 ‘늑구야 돌아와서 고마워’라는 문구를 내보내고 있다. 늑구 탈출 당시 무사 귀환을 바랐던 시민들의 마음을 반영해 이 가게에선 ‘늑구야 돌아와’ 문구를 지속 송출하고 있었다.

당근마켓에 올라온 늑구 사인. 해당 게시물 갈무리

당근마켓엔 늑구를 만나 사인을 받았다며 ‘늑구 사인’을 판매하는 판매글까지 올라왔다.

온라인에는 인공지능(AI)으로 만들어 낸 각종 늑구 아이템이 쏟아지고 있다. 늑구 탈출경로 트래킹, 늑구 마라톤대회, 늑구 투어, 야생동물학회 등 늑구 ‘밈’(인터넷 유행 콘텐츠)이 인기를 끌고 있다.

늑구 생포 직후 연패를 끊은 대전 연고 프로스포츠 구단들도 덩달아 늑구 인기를 실감하고 있다.

한화 이글스는 늑구가 도망다닌 기간 연패를 이어가다 늑구가 동물원에 돌아온 날 롯데 자이언츠와의 부산 원정경기에서 5대0으로 압승하는 쾌거를 올렸다. 지난 8일 SSG 랜더스 전 이후 열흘 만의 승리이다.

프로축구 K리그1 대전하나시티즌도 전날 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 8라운드 원정 경기에서 FC서울을 1대 0으로 꺾으며 3연패에서 벗어났다.

이를 두고 온라인에서는 “한화 이글스를 한화 울브즈로 팀명을 바꿔야 한다”, “대전의 승리 요정”, “대전 대표 마스코트에 꿈돌이와 함께 늑구도 포함해야 한다”는 반응이 이어지고 있다.

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