“삼겹살엔 상추? ‘맛잘알’은 씀바귀도 먹어요”…기름기 싹 씻어줄 '나물의 반전' [FOOD+]

쌉싸름한 맛으로 입맛을 깨우는 봄나물, 씀바귀가 제철을 맞았다. 주로 무침이나 비빔밥 재료로 활용되지만, 최근엔 다양한 방법으로 즐기는 이들이 늘고 있다.

씀바귀는 식이섬유가 풍부해 장 운동을 촉진하고, 체내 노폐물 배출을 도와 전반적인 소화 환경을 개선하는 데 도움을 준다. 클립아트코리아 제공

19일 다음백과사전에 따르면, 씀바귀는 특유의 쓴맛으로 식욕을 돋우는 대표적인 봄나물로 꼽힌다. 쓴맛을 내는 알칼로이드 성분은 위액 분비를 촉진해 소화를 돕고, 봄철 떨어진 입맛을 자연스럽게 회복하는 데 도움을 준다.

씀바귀를 보다 맛있게 즐기기 위해서는 쓴맛을 적절히 조절하는 것이 중요하다. 끓는 물에 살짝 데친 뒤 찬물에 헹구면 쓴맛이 한층 부드러워진다. 가장 간단하게 즐기기 좋은 이색 요리로 ‘씀바귀 튀김’이 있다.

먼저 씀바귀를 깨끗이 손질한 뒤 끓는 물에 소금을 약간 넣고 짧게 데쳐 쓴맛을 어느 정도 제거한다. 이후 찬물에 헹궈 물기를 제거한다. 튀김가루와 물을 섞어 만든 반죽을 입혀 기름에 넣고 바삭하게 튀겨내면 완성된다. 갓 튀겨낸 상태에서 먹으면 씀바귀 특유의 향긋함과 튀김의 풍미가 어우러져 색다른 매력을 느낄 수 있다.

씀바귀를 살짝 데친 뒤 올리브오일, 견과류, 마늘, 치즈와 함께 갈아 소스로 만든 후 파스타나 샌드위치에 곁들이면 된다. 왼쪽은 씀바귀 페스토, 오른쪽은 파스타 이미지. 구글제미나이생성이미지, 클립아트코리아 제공

‘씀바귀 페스토’도 색다른 활용법으로 꼽힌다. 씀바귀를 살짝 데친 뒤 올리브오일, 견과류, 마늘, 치즈와 함께 갈아 소스로 만든 후 파스타나 샌드위치에 곁들이면 된다. 쌉싸름한 풍미가 음식의 느끼함을 잡아주고 입맛을 돋운다.

또 삼겹살이나 스테이크에 곁들여 먹으면 씀바귀의 쓴맛이 기름진 맛을 잡아주고 입안을 깔끔하게 정리해준다. 쌈 채소 대신 활용하거나 샐러드로 곁들이는 것도 좋은 방법이다.

손질한 씀바귀를 간장과 식초, 설탕을 섞은 절임장에 담가 숙성시키면 쓴맛은 줄고 감칠맛이 더해져 밥반찬으로 제격이다. 클립아트코리아 제공

씀바귀를 활용한 밑반찬으로는 ‘씀바귀 장아찌’가 있다. 간장과 식초, 설탕을 섞은 절임장에 담가 숙성시키면 쓴맛은 줄고 감칠맛이 더해져 밥반찬으로 제격이다. 오래 두고 먹을 수 있어 제철에 넉넉히 만들어두고 먹으면 좋다.

최근에는 녹색 채소를 활용한 ‘그린 스무디’ 트렌드와 맞물려 스무디 재료로도 활용된다. 사과나 바나나 등 과일과 함께 갈면 쓴맛은 완화되면서도 특유의 향을 살릴 수 있다.

씀바귀를 깨끗이 씻은 뒤 끓는 물에 짧게 데쳐 찬물에 헹군다. 물기를 제거한 후 적당한 크기로 잘라 과일과 함께 믹서기에 넣고, 우유나 두유, 혹은 요거트를 더하면 더욱 부드러운 식감을 낼 수 있다. 기호에 따라 꿀이나 견과류를 추가하면 영양과 풍미를 한층 높일 수 있다.

제철 씀바귀는 비타민 C가 풍부하게 함유돼 있어 피로 회복과 면역력 강화에 도움을 주고, 계절 변화로 지친 몸을 회복하는 데도 긍정적인 역할을 한다. 또 식이섬유가 풍부해 장 건강을 돕고 원활한 배변 활동에 기여한다. 체내 노폐물 배출을 촉진하는 데에도 도움이 되는 것으로 알려져 있어 봄철 가벼운 디톡스 식단으로 활용하기에도 적합하다.

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