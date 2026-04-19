포항시 전국 첫 근로자 다목적 야영장 개장… 근로자 우선 혜택

경북 포항시는 근로자들의 휴식과 재충전을 위한 문화공간으로 전국에서 첫 조성한 ‘포항시 근로자 다목적 야영장’을 오는 17일 정식 개장한다.

19일 시에 따르면 야영장은 북구 흥해읍 칠포해수욕장 인근 7045㎡ 부지에 조성된 근로자 복합 휴식 공간으로, 카라반 9동, 야영사이트 18면 규모의 숙박시설, 샤워장, 화장실, 취사장, 세족장 등 다양한 편의시설을 갖추고 있다.

오는 17일 개장예정인 포항시 근로자 다목적 야영장 전경. 포항시 제공

포항시는 시민편의를 위해 지난 7일부터 16일까지 10일간 시범운영을 실시한다.

시설 이용 예약은 근로자 다목적 야영장 홈페이지를 통해 선착순으로 진행한다.

이번 예약에서는 시범운영 기간과 5월 이용분에 대한 신청을 받는다.

시범운영 기간에는 포항시 관내 근로자만 예약이 가능하며, 이용자는 입실 당일 재직증명서 또는 사원증을 반드시 지참해야 한다.

오는 17일 정식 개장 이후에는 포항시 근로자, 시민 등 누구나 이용할 수 있으며, 6월 예약부터는 관내 근로자에게 우선예약 혜택이 제공할 예정이다.

이용 요금은 카라반은 성수기(7~8월) 1일 13만원, 비수기 주말·공휴일 11만원, 평일 7만원이다.

텐트사이트는 성수기 3만5000원, 비수기 주말·공휴일 3만원, 평일 2만5000원이다.

관내 사업장 근로자는 20%, 포항시민은 10% 요금 감면 혜택을 받을 수 있다.

감면 혜택을 받기 위해서는 입실 시 반드시 재직증명서, 사원증 또는 포항시민임을 증명할 수 있는 신분증 등을 지참하는 등 본인 확인 절차를 거친다.

이상엽 시 일자리경제국장은 “근로자들이 가족과 함께 휴식할 수 있는 공간으로 자리매김 하길 기대한다”며 “칠포해수욕장 등 지역 관광자원과 연계해 지역경제 활성화에도 기여할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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