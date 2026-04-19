이주연 "애프터스쿨 때 남자 그룹 중 한 명씩은 대시 받았다"

이주연이 과거 애프터스쿨 활동 당시 남자 그룹 중 한 명씩에겐 대시를 받았다고 이야기했다. MBC ‘전참시’ 캡처

애프터스쿨 출신 배우 이주연이 과거 걸그룹 시절 인기에 대해 이야기했다.

지난 18일 방영된 MBC ‘전지적 참견 시점’에는 이주연이 출연해 과거 자신의 모습부터 걸그룹 애프터스쿨 활동 당시까지 다양한 주제의 이야기를 공개했다.

이주연은 ‘5대 얼짱’ 출신 시절 사진이 공개되자 “사실 중학교 때는 평범한 학생이었다. 눈이 나빠서 돋보기안경 같은 걸 쓰고 다니다가 고등학교에 가면서 안경을 벗고 써클렌즈를 꼈더니 예뻐졌다. 그러자마자 그간 못 받았던 시선이나 관심을 너무 많이 받게 됐다”고 말했다.

비주얼 센터로 인기몰이를 했던 이주연. MBC ‘전참시’ 캡처

이어 “지금 생각해 보면 ‘그때 즐길걸’ 싶다. 이젠 좀 쳐다봐 줬으면 좋겠는데”라며 농담 섞인 아쉬움을 드러내기도 했다.

그러면서 이주연은 데뷔 과정에 대해 이야기하기도 했다. 이주연은 “학교 앞에 모든 기획사 분들이 와계셨다. 잡지 모델을 했는데 어느 순간 춤을 추고 있더라”라고 데뷔 일화를 밝혔다.

정신없이 연예계 활동을 시작한 이주연은 애프터스쿨 활동 당시 동료 남자 아이돌 그룹으로부터 받은 대시에 대해서도 언급했다.

남자 그룹 중 한 명씩은 이주연에게 연락을 했다고 밝혔다. MBC ‘전참시’ 캡처

이주연은 “이거 말하면 진짜 욕먹을 것 같은데”라며 조심스럽게 입을 열었다. “맞다. 남자 그룹 중 한 명씩은 (대시를 하는 사람들이) 있었다”고 고백해 스튜디오를 놀라게 했다.

연락 방식에 대해서는 “스타일리스트들이 연락처를 전해줬다”며 “저만 그런 게 아니고 다른 멤버들도 다 그랬다”고 덧붙여 당시 애프터스쿨의 인기를 실감케 했다.

한편, 이주연은 과거 지드래곤과의 열애설에 여러 차례 휩싸인 바 있으나, 지난해 지드래곤의 소속사는 “지드래곤과 이주연의 열애설은 사실이 아니다”라고 선을 그은 바 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지