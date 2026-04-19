당내 갈등 속 장동혁 방미 연장… ‘빈손 귀국’ 땐 후폭풍

장동혁 국민의힘 대표가 돌연 미국 방문 일정을 이틀 연장하면서, 6·3 지방선거를 앞두고 어떤 성과를 들고 돌아올지에 관심이 쏠리고 있다. 공천 갈등 등으로 당내 상황이 어수선한 가운데 선택한 방미인 만큼, 뚜렷한 성과가 없을 경우 비판 여론이 거세질 것이라는 전망이 나온다.

방미 중인 장동혁 국민의힘 대표가 지난 15일(현지시간) 국제공화연구소에서 연설하고 있다. 국민의힘 제공

17일 국민의힘에 따르면 장 대표는 당초 이날로 예정됐던 귀국 일정을 연기하고, 오는 20일 새벽 귀국하기로 했다. 장 대표는 공항에서 미국 국무부 측의 요청을 받아 일정을 연장한 것으로 알려졌다. 방미단에 포함됐던 조정훈·김대식 의원은 이날 귀국했으며, 김민식 최고위원만 현지에 남아 추가 일정을 소화할 예정이다.

장 대표는 당초 14일 출국해 2박 4일 일정을 소화할 계획이었으나, 일정을 앞당겨 11일 워싱턴으로 출국하면서 5박 7일로 방미 기간이 늘어났다. 이날 오후 인천국제공항을 통해 귀국할 예정이었으나 다시 일정을 연장해 총 8박 10일간 미국에 머물게 된 것이다.

이번 방문에서는 공화당 주요 인사들과의 면담이 이뤄질 것이라는 관측이 제기됐다. 특히 J.D. 벤스 상원의원이나 마코 루비오 상원의원과의 만남 여부에 관심이 쏠렸지만, 박준태 당대표 비서실장은 이날까지 관련 면담이 성사되지는 않았다고 전했다.

김대식 특보단장은 귀국 후 인천공항에서 기자들과 만나 “애초에 예고했던 일정은 순조롭게 잘 진행됐다”며 “자세한 건 장 대표가 귀국하는 대로 순방 결과를 국민과 당원 모두에게 보고 말씀드리겠다”고 밝혔다.

국민의힘 장동혁 대표가 지난 14일(현지시간) 미국 싱크탱크 헤리티지재단과 간담회를 하고 있다. 국민의힘 제공

장 대표는 방미 기간 중 이란 문제 등 국제 정세 현안을 강조해왔다. 그는 15일(현지시간) 한국 특파원과의 기자간담회에서 “이란 전쟁이 한국의 경제와 안보에 큰 영향을 미치고 있는 상황에서 미국 의원들이나 행정부 관계자와 의견을 교환하는 것이 매우 의미 깊다고 할 수 있다”면서 “지선(지방선거)으로 바쁜 시기이고 당으로서도 지선 앞두고 해야 할 일이 많지만 방미를 결심하게 됐다”고 했다.

당 안팎에서는 장 대표의 방미에 대한 비판이 계속되고 있다.

국민의힘 나경원 의원은 이날 SBS 라디오에서 장 대표 방미에 대해 “그렇게 예뻐 보이는 그림은 아니었다”며 “시기적으로도 내용적으로도 아쉬움이 많다”고 말했다. 송석준 의원도 페이스북을 통해 “6·3지방선거 전쟁 총사령관 장동혁 지도부가 보이고 있는 작금의 모습은 국민들과 당원들의 실망을 넘어 분노를 느끼게 하는 현실”이라며 “제발 정신 똑바로 차리시고 조속히 제자리로 복귀하셔서 마지막 힘을 다 합쳐 거대 여권세력에 맞서 싸워주셨으면 좋겠다”고 했다.

더불어민주당 박지원 더불어민주당 의원은 “장 대표 입국 정지라도 시켜야 한다”라며 “모르는 집에 불이 나도 걱정이 되어 행인들도 들여다본다. 하다못해 집 나간 어미 개도 새끼가 걱정되어 돌아온다”고 비판했다.

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