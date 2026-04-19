박하선, 싸인에 '사랑해요' 써줬다가 결혼 직전까지 스토킹 당해

박하선이 오랜 기간 시달렸던 스토킹 피해를 털어놓았다. 유튜브 채널 'JTBC Voyage' 영상 캡처

배우 박하선이 오랜 기간 시달렸던 스토킹 피해를 언급했다.

지난 18일 방송된 JTBC 예능프로그램 ‘아는 형님’에서는 연극 ‘홍도’의 주역 예지원, 정보석, 박하선과 특별 전학생 김신영이 형님 학교로 전학을 왔다.

이날 박하선은 오랫동안 스토킹 피해를 당한 일화를 전했다. 박하선은 “20대 때인데, 연예인에게 사인을 부탁할 때 ‘사랑합니다’라고 써달라고 하지 않나. 팬이 왔는데, 웬만하면 안 써주는데 화를 내길래 써줬다. 그게 우리의 1일이었던 거다”라고 말했다.

팬의 부탁에 '사랑합니다'라고 싸인을 해준 박하선. 유튜브 채널 'JTBC Voyage' 영상 캡처

이후 시작된 스토킹은 박하선의 결혼 직전까지 이어졌다. 그는 “결혼 직전 그 팬이 찾아왔다. 일기를 잔뜩 들고 와서 ‘우리 추억 어떡할 거냐’고 하더라”고 말해 듣는 이들에게 충격을 안겼다. 알고 보니 팬클럽에서 같이 봉사활동을 한 것들 등을 하나하나 모았던 것이었다.

박하선은 뒤틀린 스타와 팬의 관계에 대해 이야기하며, 경찰에 신고를 해봤냐는 질문에는 “신고했는데 그 사람이 잘 피해 갔다”고 답했다. 스토커는 일기에 ‘박하선’이라고 쓰지 않고 ‘하서니’라고 써서 증거물 채택을 어렵게 했다. 법을 피해간 스토커는 그렇게 교묘하게 박하선을 괴롭혔다.

결혼식 직전까지 끈질기게 괴롭힌 스토커. 유튜브 채널 'JTBC Voyage' 영상 캡처

박하선은 “난 그래서 사회관계망서비스(SNS)를 당일에 잘 안 올린다. 당일에 피드에 게시물을 올리면 쫓아오더라. 개인 일정 중에 음식 먹고 있다가 나갈 때쯤 ‘팬이에요. (SNS에) 올려서 찾아왔어요’라고 한 적이 있다. 걔 말고도 찾아온다. 그래서 당일에 안 올린다”고 전했다.

또 박하선은 예능프로그램을 야외에서 촬영하다가 스토커가 찾아온 적 있다고도 전해 모두를 놀라게 했다.

한편, 박하선은 2017년 배우 류수영과 결혼해 슬하에 외동딸을 두고 있다.

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