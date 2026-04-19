종전 기대감에 '6천피'와 함께 돌아온 국내 시총 '1조 클럽'

중동 전쟁 여파로 감소했던 국내 증시 '1조클럽' 상장사 수가 주가 반등과 함께 회복 양상을 보이고 있다.



19일 한국거래소 정보데이터시스템에 따르면 이번 주 마지막 거래일 기준 시가총액 1조원 이상 상장사(우선주 포함)는 총 377곳으로 집계됐다. 이 중 코스피 종목은 253개, 코스닥은 124개다.

서울 삼성전자 서초사옥에 깃발이 휘날리고 있다.

시가총액이 10조원 이상인 상장사는 76곳이다.



이란 전쟁 발발 초기, 국내 증시가 12.06% 내리면서 역대급 폭락을 기록한 '공포의 수요일'(3월 4일)에 1조클럽 상장사는 331개, 10조클럽 상장사는 72개로 줄었다.



다만 이후 시가총액 상위 종목 수는 미국이 이란에 대한 공격을 개시하기 직전인 지난 2월 말 수준(1조클럽 377개, 10조클럽 78개)으로 돌아왔다.



종전 기대감 속 코스피가 지난 14일 장중 6,000포인트를 터치하며 시장 체력 또한 전쟁 충격을 딛고 정상화되는 모습을 보인 것이다.



삼성전자[005930]는 약 1천263조원으로 시가총액 최상단을 지키고 있다.



이어 SK하이닉스[000660](약 804조원), 삼성전자우[005935](약 118조원), 현대차[005380](약 110조원), LG에너지솔루션[373220](약 98조원), SK스퀘어[402340](약 90조원), 삼성바이오로직스[207940](약 74조원), 한화에어로스페이스[012450](약 73조원) 등이 뒤를 이었다.



유안타증권[003470](약 9천940억원)과 HS효성첨단소재[298050](약 9천923억원) 등은 이날 기준 1조원에서 조금 모자랐다.

자료=연합뉴스

전쟁 속 재건 수혜 기대감에 전진건설로봇[079900]은 1조 클럽에 발을 들였고, 대우건설[047040]은 2007년 7월 이후 약 19년 만에 10조 클럽에 다시 올라서기도 했다.



이재원 유안타증권 연구원은 "이번 주 국내 증시는 외국인 수급의 귀환이 대형주 중심으로 뚜렷하게 나타났다"고 짚었다.



또 "대내외 변동성은 잦아들고 있으며 국내 증시의 본질적인 기초체력인 수출과 이익은 견고하다"고 분석했다.



한지영 키움증권 연구원도 "전고점 돌파는 여부가 아니라 시간의 문제로 넘어간 것으로 보인다"고 판단했다.



그러면서 "이달 미국, 한국 등 주요국 증시가 연속적인 반등세를 기록한 점을 미루어 보아 이 전쟁은 결국 수습, 종전으로 마무리될 것이라는 전망은 유효하다"고 분석했다.

<연합>

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