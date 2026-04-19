불황 속 소비·건강·금융 전략 바뀌었다

골프장 한편, 선수들이 라운드를 마친 뒤 안마기에 몸을 맡긴다. 매장에서는 침대를 사면서 3년 할부를 선택한다. 강의장에서는 은퇴 이후 자산관리 강의가 열린다.

시몬스 제공

서로 다른 장면처럼 보이지만, 흐름은 하나로 이어진다.

19일 국민건강보험공단에 따르면 국내 근골격계 질환 연간 진료 인원은 약 1700만~1800만명 수준이다.

한국은행 집계로 가계부채는 약 1900조원, 국가데이터처 기준 50세 이상 인구 비중은 약 40% 수준이다.

건강 관리, 지출 부담, 노후 준비까지 동시에 짊어진 환경이다. 이런 흐름 속에서 세라젬은 KPGA와 공식 스폰서 계약을 연장하며 6년 연속 투어 후원을 이어간다. 2026 시즌 주요 대회에 ‘마스터 V 컬렉션’과 ‘파우제 M 컬렉션’을 지원하고, 우승자 부상과 홀인원 경품뿐 아니라 선수 컨디션 관리와 관람객 휴식 공간에도 활용한다.

일상적인 신체 관리가 중요한 소비 영역으로 떠오르면서, 제품 체험 공간 역시 병원이 아닌 스포츠 현장으로 확장되는 모습이다.

시몬스 침대는 장기 무이자 할부 프로그램 ‘시몬스 페이’ 1분기 결제 건수가 전년 동기 대비 82% 증가했다고 밝혔다.

이 같은 흐름은 ‘지출을 나누는 소비’ 확산과 맞물린다.

국가데이터처 소비 동향에서도 소매판매 증가세 둔화가 나타나는 가운데, 초기 비용을 나눠 부담하는 분할 소비가 빠르게 확산되는 모습이다. 결국 ‘살까 말까’가 아닌 ‘어떻게 나눠서 살까’가 기준이 되고 있다.

NS홈쇼핑은 하나은행, 하나손해보험과 함께 고객 금융 생활 세미나를 개최했다. 서울 중구 하나은행 본점에서 열린 행사에는 150명이 참석해 노후 자산관리, 세무, 연금, 상속 등 실질적인 금융 정보를 들었다.

이 같은 행보는 인구 구조 변화와 맞닿아 있다. 단순 상품 판매를 넘어 ‘자산 관리’ 자체가 주요 소비 영역으로 올라오면서, 유통기업이 금융 콘텐츠까지 직접 제공하는 흐름이다.

헬스케어, 할부 소비, 금융 교육. 서로 다른 영역처럼 보이지만 공통점은 분명하다. 지금 소비는 ‘불안을 줄이는 방향’으로 움직이고 있다.

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