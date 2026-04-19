서울 30도 육박 초여름 더위…제주도 강한 비

일요일인 19일은 제주도에 강한 비가 예보된 가운데 낮 최고기온이 29도까지 오르며 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 크겠다.

기상청은 "전국이 대체로 맑겠으나 전라권과 경남권, 제주도는 대체로 흐리겠다"고 전날 예보했다.

20일까지 이틀간 전남권과 경남남해안, 제주도에 비가 내리는 곳이 있겠다. 특히 제주도산지·중산간을 중심으로 천둥·번개를 동반한 강한 비가 내리겠다.

20일까지 예상 강수량은 ▲서울, 경기동부 5㎜ 미만 ▲강원내륙·산지 5㎜ 미만 ▲대전, 세종, 충남내륙, 충북 5㎜ 미만 ▲광주, 전남 5~10㎜ ▲전북내륙 5㎜ 미만 ▲경남남해안, 경북북부내륙·북동산지 5㎜ 미만 ▲제주도 30~80㎜(많은 곳 산지·남부중산간 100㎜ 이상이다.

제주도산지·남부중산간에는 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내리면서 호우특보를 발표할 가능성이 있겠다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠으니, 차량 운행 시 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전에 유의해야겠다.

남해안과 제주도에 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎(산지 시속 70㎞ 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

풍랑특보가 발표된 남해동부바깥먼바다와 제주도해상(북부 제외)은 바람이 시속 30~60㎞로 매우 강하게 불고, 물결이 1.5~3.5m로 매우 높게 일겠다.

서해중부해상과 동해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠다. 특히 섬 지역에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼면서 이슬비가 내리는 곳이 있겠다.

기온은 평년(최저 4~11도, 최고 17~22도)보다 높겠다.

아침 최저기온은 9~15도, 낮 최고기온은 19~29도를 오르내리겠다.

낮 기온이 전국 내륙을 중심으로 25도 이상으로 오르겠고, 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎(중부내륙 중심 20도 안팎)으로 크겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 13도, 인천 13도, 수원 13도, 춘천 11도, 강릉 13도, 청주 13도, 대전 13도, 전주 15도, 광주 14도, 대구 14도, 부산 15도, 제주 16도다.

낮 최고기온은 서울 29도, 인천 25도, 수원 28도, 춘천 29도, 강릉 26도, 청주 27도, 대전 27도, 전주 25도, 광주 23도, 대구 24도, 부산 20도, 제주 19도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.

<뉴시스>

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