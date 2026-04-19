정준하, '식신' 은퇴 위기…"히밥·쯔양을 어떻게 이기냐"

코미디언 정준하가 식신 타이틀을 내려놓을 위기에 놓였다.

18일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에는 유재석, 하하, 주우재, 허경환이 게스트 정준하와 함께 미션을 수행하는 모습이 그려졌다.

이날 멤버들은 폐업을 앞둔 48년 차 백반집을 찾았다.

인기 메뉴인 청국장과 제육볶음이 나오자 하하는 "준하 형이 많이 못 먹는다. 히밥한테 밀리지 않았나. 쯔양 이기냐"고 물었다.

정준하는 "나 많이 먹는다"고 발끈하면서도 "히밥이랑 쯔양을 어떻게 이기냐"고 울상을 지었다.

그러자 하하는 "퇴물이다. 이제 소화 못 시킨다. 양배추 없으면 안 된다"고 도발했고, 유재석 역시 "예전만큼 잘 못 먹는 건 사실"이라고 거들었다.

주우재도 "무도 키즈로서 준하 형이 우동 50그릇을 한 번에 해치우고 영웅이었다. 시청자와의 약속을 지키려는 열정 이런 것들, 나도 저런 어른이 돼야지 생각했다"고 놀렸다.

이에 정준하가 제육볶음을 먹으려고 하자 유재석은 "그만 먹으라"고 제지했고, 정준하는 "어떡하라는 거냐. 쟤들은 먹으라 하고 너는 먹지 말라 하고"라며 발끈해 웃음을 자아냈다.

유재석은 "이제 식신 아니고 식사 정준하"라고 쐐기를 박아 웃음을 더했다.

<뉴시스>

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