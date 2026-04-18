안호영, 단식 8일째…"이원택 '식사비 대납' 의혹 재감찰하라"

더불어민주당 전북도지사 경선 과정에서 불공정 논란을 제기하며 단식 중인 안호영 의원이 이원택 의원의 ‘식사비 대납’ 의혹에 대한 재감찰을 촉구하고 나섰다.

안 의원은 18일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “거짓은 진실을 이길 수 없다”며 “식사비 대납 의혹과 관련해 공정하고 투명한 판단이 이뤄져야 한다”고 밝혔다. 안 의원은 중앙당과 이 후보 측의 불공정 행위를 주장하며 8일째 단식을 이어가고 있다.

더불어민주당 전북지사 경선에서 탈락한 안호영 의원이 15일 서울 여의도 국회 본관 앞 단식농성장에서 이원택 의원의 '식사비 대납' 의혹에 대한 윤리감찰단의 재감찰 촉구 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

그는 “쟁점은 식사비를 누가 부담했는지, 모임이 어떤 경로로 마련됐는지, 그리고 모임의 성격이 정책 간담회인지 선거운동인지 여부”라며 “민주당 윤리감찰단 조사가 다시 시작된 만큼 같은 기준과 원칙에 따른 판단을 기대한다”고 말했다.

이날 회견에는 지난해 11월 29일 전북 정읍 한 식당에서 열린 모임에 참석했던 청년 2명도 함께 나서 당시 상황을 증언했다. 이들은 “해당 모임이 ‘청년 소통·정책 간담회’로 소개됐지만 그런 설명을 들은 적이 없다”며 “실제 현장은 이원택 후보를 홍보하기 위한 선거운동 자리였다”고 주장했다.

또 “이 의원이 식사 도중 자리를 떴다는 주장과 달리 끝까지 자리를 지켰고, 마지막에는 단체 사진 촬영도 함께했다”며 “지지 발언을 하는 등 대화를 주도했다”고 말했다. 이들은 “최근 주변에서 회유와 압박이 있었다”고도 주장했다.

이원택 의원은 해당 모임에서 자신의 식사비를 제3자가 대신 결제하도록 한 혐의를 받고 있으며, 식비는 김슬지 전북도의원이 도의회 업무추진비와 개인 카드로 결제한 것으로 알려졌다. 앞서 민주당 윤리감찰단은 해당 사안에 대해 ‘혐의없음’ 결론을 내린 바 있다.

그러나, 안 의원의 문제 제기 이후 중앙당 윤리감찰단이 최근 다시 전북을 찾아 추가 조사를 진행한 것으로 전해졌다. 지역 정치권에 따르면 감찰단은 17일 전북에서 관련 조사를 했으며, 구체적인 조사 내용은 확인되지 않았다. 이번 조사는 당일 안 의원 단식 농성장을 찾은 조승래 사무총장이 “농성을 푸시라”는 권유에 한 의원이 “모임에 참석했던 청년들의 진술이 이 의원이 주장하는 내용과 너무나 다른 만큼 재감찰을 해야 되는 것 아니냐”는 제안에 따른 것으로 파악되고 있다.

정치권에서는 이번 사안을 둘러싼 진실 공방과 재감찰 여부가 향후 지역 정치 지형에도 영향을 미칠 것으로 보고 있다.

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