‘김창민 감독 사망 사건’…가해자 “억울하다” 주장

故 김창민 감독. 뉴시스

발달장애가 있는 아들이 보는 앞에서 집단 폭행을 당한 뒤 숨진 ‘김창민 감독 사망 사건’과 관련해, 가해자로 지목된 이모 씨가 다시 사과의 뜻을 전하면서도 억울하다는 입장을 밝혔다.

그는 앞서 언론을 통해 사과한 바 있다.

이 씨는 전날(17일) 방송된 SBS 시사프로그램 ‘궁금한 이야기 Y’에서 “고인이 되신 김창민 감독님께 사죄드리고 싶다. 제가 잘못한 것은 알고 있다”고 말했다.

그러면서도 “제 입장에서 사실관계가 점점 왜곡되는 상황이 계속되고 있다”며 “술집에 가서 술을 마시며 떠들 수도 있지 않느냐. 감독님이 저희를 보고 욕설을 해 바로 ‘죄송합니다’라고 고개를 숙였다”고 설명했다.

이어 “제가 말리다가 안 되겠다 싶어 ‘내가 이 사람이랑 싸워야겠다’고 생각했다”며 “(끌고 간 감독을) 저 혼자 세 대 때렸다”고 덧붙였다.

반면 참고인 신분으로 검찰 조사를 받은 가해자 일행 중 한 명은 당시 “폐쇄회로(CC)TV 영상을 봤다”며 “가해자로 특정된 이 씨와 임모 씨가 번갈아 가며 수차례 폭행했다”고 주장했다.

이 씨의 또 다른 지인도 사건 이후 이 씨가 반성의 기미를 보이지 않았다고 지적했다.

이에 대해 이 씨는 억울하다는 입장이다. 그는 “뉴스에서 ‘내 주먹 녹슬지 않았다’고 했다는데 그런 적 없다. 없는 이야기를 하니까 미쳐버리겠더라”고 말했다.

앞서 김 감독은 지난해 10월 20일 새벽, 발달장애가 있는 아들과 함께 경기 구리시의 한 식당을 찾았다가 시비 끝에 폭행을 당했다.

사건 직후 촬영된 식당 내부와 골목 CCTV 영상에는 김 감독이 식당 밖에서 이 씨 일행과 담배를 피우는 모습이 담겼다.

담배를 피운 뒤 식당 안으로 들어온 김 감독은 테이블에서 무언가를 집어 들고 일행에게 달려들었으나 제지당했다. 해당 물건을 휘두르는 모습은 확인되지 않았다.

일행 중 한 명은 이 과정에서 김 감독의 목을 조르기도 했다. 이후 김 감독은 식당 밖으로 나왔고, 곧바로 다시 실랑이가 벌어졌다.

한 명은 김 감독의 얼굴을 주먹으로 때렸고, 다른 한 명은 쓰러진 김 감독을 골목으로 끌고 갔다. 그곳에서 추가 폭행이 이어졌다.

식당 종업원의 신고를 받고 출동한 경찰은 “김 감독이 돈가스용 칼을 들고 달려들었다”는 진술 등을 확보했다. 이에 따라 수사 초기 김 감독을 특수협박 혐의의 조사 대상으로 포함한 것으로 전해졌다.

이와 관련해 유족은 “돈가스용 칼을 들고 아들이 달려들었다는 등의 보도가 많았는데, 해당 종업원의 진술을 토대로 지구대에서 가해자들을 모두 석방했다고 한다”며 초동 수사의 미흡함을 지적했다.

이어 “여러 명에게 둘러싸인 상황에서 피해자가 항거불능 상태로 제압된 뒤 지속적인 구타가 이뤄졌고, 그로 인해 사망에 이르렀다”며 “이것이 사건의 본질”이라고 주장했다.

그러면서 “여러 가해자에게 유리한 정황만 유난히 강조되며 죄책을 덜어주려는 듯한 점이 의아하다”고 덧붙였다.

폭행 당시 CCTV 영상에는 가해자 일행 최소 6명이 등장한다.

그럼에도 불구하고 1명만 피의자로 특정됐고, 피의자에게 유리한 정황이 다수 증거로 채택돼 구속영장 기각에 결정적인 영향을 미쳤다는 것이 유족 측 주장이다.

이후 지난 8일 이 씨는 언론 인터뷰에서 고인이 된 김 감독과 유가족에게 사과의 뜻을 밝혔다.

그는 “김창민 감독님과 유가족에게 죽을죄를 지은 것을 안다”면서도 “유가족의 연락처를 몰라 수사기관에 여러 차례 사과와 합의 의사를 전달했으나 답변을 받지 못했다”고 말했다.

이 씨는 그 근거로 경찰 조사 결과를 언급하며 “신문조서에도 기록이 남아 있을 것”이라고 주장했다.

그는 이후 유튜브 채널 ‘카라큘라 탐정사무소’에 출연해 “고인이 되신 김창민 감독님과 피해자 유가족분들께 너무 죄송하고 사죄의 말씀을 드리고 싶다”고 재차 사과했다.

그는 사건 이후 음원 발매와 관련해 “사건 이전부터 준비했던 것”이라며 “오래 만났던 첫사랑 이야기를 힙합 스타일로 표현한 것”이라고 해명했다.

가수 이름이 ‘범인’인 것에 대해서는 “제가 94년생 개띠인데, 호랑이띠와 잘 맞는다고 해서 등에 호랑이 문신을 했다”고 설명했다.

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