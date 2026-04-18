오월드로 돌아온 늑대 ‘늑구’… 소고기 특식 먹으며 회복중

대전 오월드에서 탈출한 뒤 10일 만에 집으로 돌아온 늑대 ‘늑구’는 소고기 등 특식을 먹으며 현재 회복중인 것으로 알려졌다.

18일 대전시 등에 따르면 전날 포획된 늑구는 오월드 내 동물병원에서 치료받고 있다.

17일 대전 중구 오월드에서 탈출한 늑대 '늑구'가 외부 의료기관에서 치료를 받고 회복중인 모습. 늑구는 지난 8일 오전 9시 30분께 오월드 사파리 내 철조망 아래를 파고 탈출해 10일 만인 17일 오전 0시 44분께 마취총을 이용해 최종 포획에 성공해 시설로 돌아왔다. 뉴스1=대전시 제공

늑구는 오월드 사육시설의 철조망 아래 땅을 파고 탈출했다가 열흘 만인 17일 0시 44분쯤 동물원에서 약 1㎞ 떨어진 장소에서 포획됐다.

건강 상태는 양호했지만 태어난 이후 처음으로 야생에서 생활한 탓에 몸무게는 탈출 전보다 3㎏ 빠져 있었다.

늑구는 위장에서 2.6㎝ 낚싯바늘이 발견돼 내시경으로 제거하는 시술을 받기도 했다. 야생에서 생활하던 중 물고기를 잡아먹는 과정에서 낚싯바늘을 함께 삼킨 것으로 추정된다.

다행히 소화 기능에 문제가 없다고 판단돼 먹이가 제공됐다.

평소 오월드에서는 늑대에게 닭고기를 먹이로 공급하지만, 장기간 음식 섭취를 제대로 하지 못한 늑구에게는 소고기와 닭고기를 함께 제공했다.

다만 원활한 소화를 위해 평소보다 양을 줄이고 갈아서 주고 있다.

또 야생 활동 중 진드기나 바이러스 등이 침투했을 가능성을 대비해 약을 함께 섞어 제공하고 있다.

오월드 관계자는 “늑구는 제공된 먹이를 모두 섭취하고 있고, 회복 속도에 따라 소간 등 영양이 풍부한 먹이도 줄 예정”이라고 설명했다.

오랜만에 집에 돌아왔지만, 가족들과의 재회는 아직 이뤄지지 않았다. 혹시 모를 감염이 우려되기 때문이다.

한편 늑구는 지난 8일 오전 9시 30분쯤 오월드 사파리 철조망 아래 흙을 파고 탈출했다.

오월드는 개장 전 점검 과정에서 사파리 늑대 무리 20여 마리 중 늑구가 사라진 것을 발견해 입장을 막고 자체 수색을 벌이다 40여 분 뒤 중구청과 소방 당국에 신고했다.

늑구는 2008년 러시아 사라토프주에서 ‘한국 늑대’ 복원 사업의 일환으로 들여온 늑대의 3세대 후손이다.

늑구는 태어나 약 두 달간은 어미와 함께 자연 포육됐고 이후 3~4개월 동안 인공 포육된 뒤 다시 자연 합사돼, 완전히 인공 포육된 개체보다는 자연 포육된 개체로서의 습성을 갖고 있는 것으로 전해진다.

다만 지난 14일 포획 과정을 보면 공격성은 보이지 않았다.

늑구가 탈출한 이후 운영이 중단된 오월드의 재개장은 미뤄지고 있다. 오월드는 방문객이 많은 주말인 18~19일에도 운영을 하지 않기로 했다.

재개장이 늦어지면서 늑구를 만나기까지는 적지 않은 시간이 소요될 것으로 보인다.

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