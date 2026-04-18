“성별 쪽지 드릴게요”…9800원 아이스크림 젠더리빌, ‘가성비 축하’ VS ‘매장 부담’

“성별 쪽지 드릴게요.”

아이스크림을 활용한 ‘젠더리빌’ 방식이 확산되면서 축하 문화와 매장 부담을 둘러싼 시선이 동시에 커지고 있다. AI 생성 이미지

케이크 대신, 아이스크림 뚜껑을 여는 순간이 늘고 있다. 매장 카운터 위에 건네지는 작은 쪽지 한 장. 그게 시작이다. 일부 예비부모들 사이에서 새로운 ‘성별 공개 방식’으로 거론되는 흐름이다.

18일 국가데이터처가 발표한 ‘2025년 출생·사망통계(잠정)’에 따르면 2025년 출생아 수는 25만4500명으로 전년보다 6.8% 늘었고, 모의 평균 출산연령은 33.8세로 0.2세 높아졌다.

출산 시기는 늦어지고, 그만큼 ‘한 번의 순간’을 기념하는 방식도 다양해지고 있다.

최근 온라인과 외식업계에서는 ‘젠더리빌(Gender Reveal)’ 문화가 다시 주목받는 분위기다. 가족이나 친구에게 태어날 아기의 성별을 공개하는 이벤트로, SNS 게시물과 관련 콘텐츠를 통해 확산하는 모습이다.

이 흐름의 중심에는 아이스크림이 있다. 특히 배스킨라빈스 파인트(3가지 맛, 9800원)를 활용한 이른바 ‘아이스크림 젠더리빌’ 방식이 공유되며 관심을 끌고 있다.

별도 준비 없이도 연출이 가능하고 비용 부담이 적다는 점에서 ‘가성비 이벤트’로 언급된다.

방식은 단순하지만 디테일이 있다. 병원에서 받은 성별 쪽지를 직원에게 전달한 뒤, 아이스크림을 ‘세로 아닌 가로로’ 층층이 담아달라고 요청하는 식이다.

딸이면 분홍색 계열, 아들이면 파란색 계열 아이스크림을 가운데 넣고, 위를 바닐라 등 밝은 색으로 덮는다. 겉으로는 드러나지 않다가 뚜껑을 여는 순간 내부 색이 드러나며 성별이 공개된다.

SNS에서는 이미 ‘매뉴얼’처럼 관련 팁이 공유된다. “위에 하얀색을 두껍게 덮어달라” “뚜껑에 색이 묻지 않게 평평하게 담아달라” 등, 작은 이벤트가 점점 연출 요소로 구체화되는 모습이다.

유행이 확산되면서 논란도 함께 제기된다. 온라인에서는 바쁜 매장에서 이러한 요청이 과도할 수 있다는 반응과, 축하를 위한 작은 부탁이라는 반응이 엇갈린다.

단순 구매를 넘어 사실상 맞춤 제작에 가까운 요구가 될 수 있다는 지적과, 개인의 기념 문화를 존중해야 한다는 의견이 동시에 나온다.

젠더리빌은 본래 ‘함께 축하하자’는 의미에서 시작된 문화다. 다만 SNS를 통해 확산되며 점차 완성도와 연출이 강조되고, 그 과정에서 서비스 노동과의 경계도 함께 논의되는 모습이다.

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