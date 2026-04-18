‘호르무즈 개방’ 발표 20분 전 1조원 베팅… 또 터진 정보 유출 의혹

이란의 호르무즈 해협 개방 발표 직전 유가 하락에 대규모 베팅이 몰리면서 또다시 정보 유출 의혹이 제기됐다고 로이터 통신이 17일(현지시간) 보도했다.

런던증권거래소그룹(LSEG)에 따르면 투자자들은 이날 오후 12시 24분부터 1분간 브렌트유 선물 7990계약을 매도했다. 계약 규모는 당시 가격 기준으로 약 7억6000만 달러(약 1조1150억 원)에 달했다. 이 거래가 이뤄진 지 약 20분 후 아바스 아라그치 이란 외무 장관은 엑스(X·옛트위터)를 통해 휴전 기간 호르무즈 해협 항해를 허용한다는 방침을 발표했다.

연료 저장 시설로 물량을 인도하고 있는 유조선의 모습. 사진은 기사 내용과 직접 관련이 없음. AP연합

발표 직후 국제유가가 장중 최대 11% 급락하면서 선물을 매도한 투자자는 상당한 수익을 내게 됐다.

이 같은 수상한 거래 패턴은 이전에도 있었다는 것이 로이터 통신의 설명이다.

지난 7일 미국과 이란이 2주간 휴전을 발표하기 직전에 일부 투자자들은 약 9억5000만 달러(약 1조4000억 원)의 원유 선물을 매도했다.

또한 지난달 23일에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 에너지 인프라에 대한 공격 연기를 발표하기 15분 전 5억달러(약 7400억 원) 규모의 원유 선물 매도계약이 체결됐다.

당시 트럼프 대통령의 공격 연기 발표 후 유가는 15%나 급락했다.

전황의 결정적 변화와 절묘하게 맞아떨어진 대규모 투자가 반복되면서 일각에선 내부 정보의 유출 가능성을 의심하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합

최근 이 같은 의심스러운 거래가 나오자 백악관은 직원들에게 지위를 부적절하게 활용해 거래하지 말라는 이메일을 보냈다. 또한 민주당 상원의원들을 중심으로 해당 사건을 철저히 조사해야 한다는 목소리도 커지고 있다.

민주당 소속의 엘리자베스 워런 미국 상원의원(매사추세츠주)은 성명을 통해 “이 수상한 원유 거래는 내부자들이 시장을 조작한 충격적인 사례로 보인다”며 “CFTC와 미 증권거래위원회(SEC)는 역할을 다해 트럼프 행정부 당국자들의 내부자거래로 의심되는 사안 전반을 조사해야 한다”고 촉구했다.

미국 감독 당국인 상품선물거래위원회(CFTC)는 원유 선물시장에서 제기된 불공정 거래 의혹과 관련해 최근 시카고상품거래소(CME)와 ICE 선물거래소에 자료를 요청했다.

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