벌써 여름 준비?…기온 오르자 소비 ‘한 박자 먼저’ 움직였다

아직 봄 기운이 남아 있는 시기지만, 매장 안은 이미 여름으로 넘어가고 있다. 얇은 옷과 냉감 의류가 전면에 배치되며 소비 흐름도 달라지고 있다.

BGF리테일 제공

18일 기상청에 따르면 4~6월 기온은 평년보다 높을 가능성이 큰 것으로 나타났다.

초여름으로 접어드는 시기부터 기온 상승 흐름이 이어질 것으로 예상되면서, 계절 수요도 예년보다 빠르게 움직이고 있다.

이 같은 흐름은 소비 지표에서도 포착된다. 산업통상자원부 유통업체 매출 동향에서도 의류와 가전 등 계절 상품 매출이 계절 전환 시기에 빠르게 증가하는 흐름이 나타난다.

실제 기업 데이터에서도 비슷한 움직임이 확인된다.

CJ온스타일이 이달 초 진행한 상반기 쇼핑 행사 ‘컴온스타일’ 중간 집계 결과, 에어컨과 음식물 처리기 등 여름철 수요가 늘어나는 가전 판매가 전년 대비 증가한 것으로 나타났다. 여름 수요가 예년보다 앞당겨진 흐름이다.

마·린넨 등 통기성 소재를 활용한 의류 역시 이른 시점부터 판매가 늘었다. 린넨 상품 주문 금액은 행사 기간 기준 전년 동기 대비 약 27% 증가했다.

이 흐름은 ‘기온이 아닌 예상 기온에 반응하는 소비’로 이어지고 있다. 유통업계는 계절 수요 선점을 위해 빠르게 움직이고 있다.

BGF리테일은 여름 시즌을 겨냥해 선케어 제품과 냉감 의류 등 관련 상품을 순차적으로 출시하며 상품군을 확대하고 있다. 뷰티 브랜드 협업 제품을 늘리고, 체취 관리용 상품과 기능성 쿨링웨어도 함께 구성했다.

팔토시와 덧신 등 하절기 아이템도 예년보다 이른 시기에 선보이며 수요 선점에 나섰다.

패션업계 역시 여름 시즌 대응에 속도를 내고 있다. 후아유는 최근 여름 컬렉션을 공개하고 1990년대 페스티벌 감성을 반영한 아이템을 구성했다. 편안한 실루엣을 중심으로 한 제품군을 선보였다.

이 같은 변화는 단순한 계절 교체를 넘어 소비 패턴 변화로 이어지고 있다.

업계에서는 기온 상승이 예상될 경우 소비가 앞당겨지는 경향이 있는 것으로 보고 있다. 유통업계 역시 상품 출시 시점을 앞당기고, 관련 카테고리를 강화하는 방식으로 대응한다.

결국 지금 소비 시장은 ‘현재 기온’이 아닌 ‘예상 기온’을 기준으로 움직이고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지