트럼프 "美·이란, 아마 이번주말 회담…1~2일내 협상타결"

도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시간) 미·이란이 종전협상을 이번주말 재개할 것으로 보인다면서 1∼2일 안에 협상이 타결될 것이라고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 인터넷 매체 악시오스와 전화 인터뷰에서 "이란은 (미국과) 만나기를 원한다. 그들은 합의하기를 원한다"며 "(종전협상을 위한) 회담이 아마 이번 주말에 열릴 것이다. 우리는 하루나 이틀 안에 합의(get a deal)할 것으로 생각한다"고 말했다.



트럼프 대통령은 블룸버그 통신과의 전화 인터뷰에서도 "주요 쟁점(협상)은 대부분 마무리됐다. 매우 빠르게 진행될 것"이라고 밝히면서, 이란의 핵프로그램이 영구적으로 중단되느냐는 질문에 "(중단의)기간은 없다. 무기한"이라고 답했다.



또 로이터 통신과의 전화 인터뷰에선 미국이 이란과 함께 이란 내 지하시설의 '핵 찌꺼기'(농축 우라늄)를 파내 미국으로 회수할 것이라고 말했다. 다만, 미국이 이 대가로 이란에 200억 달러를 지불할 것이라는 언론 보도와 관련해선 "완전히 틀렸다. 돈은 오가지 않는다"고 부인했다.



악시오스는 미국과 이란이 논의중인 합의안 내용 중 일부로, 이란이 농축우라늄 비축분을 포기하는 대가로 미국은 이란 자금 200억 달러에 대한 동결을 해제하는 방안을 전날 보도했다.

<연합>

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