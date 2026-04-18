김남길 "보컬 레슨만 16년째…선생님 은퇴 못 해"

배우 김남길이 16년째 보컬 레슨을 받는 이유를 밝혔다.

17일 방송된 KBS 2TV 음악 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 김남길이 게스트로 출연했다.

17일 방송된 KBS 2TV 음악 토크쇼 '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 배우 김남길이 게스트로 출연했다. KBS 제공

이날 김남길은 자신을 신인 가수라고 소개하며 "팬미팅 할 때랑 느낌이 다르다. 확실히 다른 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.

성시경은 20년 전 김남길과 드라마에서 만난 적 있다고 말해 눈길을 끌었다.

성시경은 "저는 팬클럽을 구름 같이 몰고 다니는 최고의 인기 가수 역할을 맡고, 남길 씨가 보디가드 역할이었다"며 "근데 보디가드가 더 멋있어서 짜증 내는 신이었다"고 회상했다.

두 사람은 당시 드라마 속 장면을 보며 "보디가드가 왜 무대에 있냐"며 웃음을 터뜨렸다.

김남길은 또한 "보컬 레슨만 16년째"라며 음악을 향한 열정을 드러냈다.

성시경이 "16년이면 보컬 선생님이 은퇴하실 때 아니냐"고 하자 김남길은 "저 때문에 은퇴를 못 하고 계신다. 가르쳐 두면 연기를 하고 오면 발성이 달라지니까"라고 답했다.

그러자 성시경은 "서당개 16년이면 개가 죽는 시간"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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