李대통령 “호르무즈 항행 자유 책임있는 역할…외교·군사적 협력 방안 증진”

이재명 대통령이 17일 영국과 프랑스 주도로 열린 호르무즈 해협 관련 정상회의에 참석해 해협의 안정을 위한 관리 메커니즘을 국제사회가 함께 모색해나갈 것을 제안했다.

이 대통령은 한국시간으로 이날 저녁 열린 ‘호르무즈 해협 자유항행에 관한 화상 정상회의’에 참석해 약 50개 국가의 정상 및 대표들과 함께 호르무즈 해협 항행의 자유를 위한 국제적 노력과 선원 안전 및 선박 보호, 전쟁 종식 후 항행 안전 보장을 위한 실질적 방안 등에 대한 의견을 교환했다고 전은수 청와대 대변인이 서면브리핑을 통해 전했다.

이재명 대통령이 17일 청와대에서 프랑스·영국이 주도하는 호르무즈 해협 자유항행에 관한 화상 정상회의를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 회의 후 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “호르무즈 해협의 안정과 항행의 자유 보장은 우리 경제와 국민 생활에 직결되는 중대한 사안”이라며 “글로벌 책임강국으로서, 국제법에 기반한 해협 내 항행의 자유 보장을 위해 책임 있는 역할을 수행해 나가겠다”고 밝혔다. 이어 “향후 상황 변화에 대비해 외교·군사적 협력 증진 방안도 적극 모색할 계획”이라며 “자유로운 국제 통항 원칙과 글로벌 공급망 안정에 기여하기 위한 국제사회의 노력에 주도적으로 동참하며, 우리 국민의 일상이 흔들림 없이 유지될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

이 대통령은 프랑스 현지에서 회의에 참석한 프랑스·영국·독일·이탈리아 외에 화상으로 참석한 정상 중에서는 가장 첫 순서로 발언을 했다. 전 대변인은 “이 대통령은 공공의 자산이자 글로벌 공급망을 지탱하는 핵심축인 호르무즈 해협의 봉쇄로 전 세계 에너지·금융·산업·식량안보 전반이 흔들리는 상황에 대해 우려를 표명했다”며 “또한 우리 국민들을 포함해 해협 안에 발이 묶여있는 선원들의 안전과 건강이 충분히 보장되기 어려운 환경이 지속되고 있는 점을 지적했다”고 전했다. 이어 전 대변인은 “이 대통령은 교착 상태를 조속히 해소하고 해협의 안정을 위한 관리 메커니즘을 국제사회가 함께 모색해나갈 것을 제안했다”며 “이 대통령은 대한민국이 호르무즈 해협을 통해 원유의 약 70%를 수입하는 핵심 이해 당사국임을 강조하면서 해협 내 항행의 자유 보장을 위한 실질적인 기여를 하겠다는 강력한 의지를 밝혔다”고 설명했다.

이날 회의에서 참석국들은 호르무즈 해협 관련 상황 평가를 공유하고 종전 이후 해협 내 항행의 자유와 안전을 확보하고 신뢰를 제고하기 위한 외교적·군사적 협력을 증진해나가자고 뜻을 모았다.

전 대변인은 “이번 화상 정상회의는 중동 지역 평화를 촉구하고 전쟁 종식 이후 호르무즈 해협 내 항행의 자유를 확보하기 위한 국제사회의 연대를 강조하는 계기가 됐다”고 평가하며 “앞으로도 정부는 자유로운 국제 통항 원칙과 글로벌 공급망 안정을 위한 국제사회의 노력에 주도적으로 동참함으로써 우리 국민의 일상이 안정될 수 있도록 최선의 노력을 다해나갈 것”이라고 밝혔다.

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