노희영 "효민 결혼 잘해…남편 학벌·능력·외모·인성 완벽"

외식업계 전문가 노희영이 가수 효민의 남편을 추어올린다.

17일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'에서 효민은 노희영을 신혼집에 초대해 오렌지색을 주제로 한 코스 요리를 대접한다.

17일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 '신상출시 편스토랑'에서 효민은 노희영을 신혼집에 초대해 오렌지색을 주제로 한 코스 요리를 대접한다. KBS 제공

식사 후 대화에서 노희영은 효민에게 "똑 부러지게 자기 앞날을 개척하는 친구고, 볼수록 대견하다"고 말했다.

이어 효민의 남편을 언급하며 "결혼도 잘해서 정말 기특하다"라며 "처음에는 누구와 결혼한다는 건지 걱정됐다. 그런데 막상 만나보니 정말 괜찮더라. 학벌, 능력에 심지어 외모, 인성까지 완벽하고 다 좋더라"라고 평가했다.

스튜디오에서 해당 영상을 지켜보던 김재중 역시 "(효민 남편) 실물이 엄청나다. 인성과 성품까지 완벽하다"고 덧붙였다.

이에 효민은 평소 자신의 소셜미디어에 게재되는 사진들을 남편이 촬영해 준다고 밝히며 "남편이 고생이 많아요"라고 말했다.

효민은 지난해 4월에는 서울 중구 신라호텔에서 서울대학교를 졸업한 금융업 종사자와 결혼식을 올렸다.

<뉴시스>

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