이억원 “철강업 부담, 후방 산업으로 확산…선제 금융지원”

이억원 금융위원장은 17일 최근 중동사태로 충격을 입은 철강업에 대출·채권·투자 방식의 3종 금융지원을 하겠다고 밝혔다.

이 위원장은 이날 오후 정부서울청사에서 제3차 중동상황 피해업종 산업-금융권간담회를 열고 “중동사태로 인해 물류비 등 비용 증가, 공급망 불안에 따른 수급차질 우려 등과 함께 최근 미국, 유럽연합(EU)의 관세정책 등이 복합적으로 작용하며 철강업계의 부담이 커지고 있다”며 이 같은 지원 방안을 발표했다.

이억원 금융위원장이 17일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제3차 중동상황 피해업종 관련 산업ㆍ금융권 간담회(철강)에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 위원장은 “이런 영향이 철강업뿐만 아니라 기계, 전자 등 후방 산업 전반으로 확산돼 연쇄적인 파급효과가 나타날 수 있다”며 “이를 엄중하게 인식하고 영향을 면밀히 점검하면서 선제적으로 대응해나가고자 한다”고 강조했다.

금융위는 우선 대출을 통해 중동사태로 어려움을 겪는 기업들의 유동성 애로 완화를 지원한다. 이번 추가경정(추경)으로 25조6000만원으로 확대된 정책금융기관의 금융지원 프로그램과 53조원+ɑ 규모의 민간 금융권 자체 지원 방안을 적극적으로 운용한다. 업종별 지원금액, 소진 추이 등을 면밀히 살피면서 필요시 지원규모·대상을 확대하는 등 적절한 조치를 신속하게 시행할 계획이다.

철강기업들의 채권발행 부담도 완화한다. 이달부터 중동상황 피해 중소·중견기업의 신용보증기금 채권담보부증권(P-CBO)을 차환할 때 상환비율이나 후순위 인수비율 등을 하향 조정한다. 6월부터 신보가 P-CBO를 직접 발행함으로써 은행·증권사 수수료 절감 등을 통해 기업의 발행비용을 50bp(1bp=0.01%포인트)가량 완화한다는 계획이다. 아울러 채권시장안정펀드와 회사채·기업어음(CP) 매입프로그램 등 시장안정프로그램으로 우량물부터 비우량물까지 채권 발행도 두텁게 지원한다.

금융위는 또 이달 조성될 총 1조원 규모의 기업구조혁신펀드 6호를 통해 철강산업 등 6개 주력산업(석유화학·반도체·자동차·디스플레이·이차전지)의 사업재편과 재무구조 개선에 적극 투자한다는 방침이다.

이 위원장은 “여러 불안요인에 철저히 대비할 수 있도록 정부와 금융권, 산업계가 함께 긴밀한 협업체계를 강화해야 할 것”이라며 “앞으로도 금융권과 산업현장의 다양한 목소리를 폭넓게 수렴해 보다 실효성 있는 정책을 마련해 나가겠다”고 말했다.

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