우리 선박 홍해 첫 통항에 李대통령 “관련 부처 ‘원팀’으로 이룬 값진 성과”

중동 사태 발생 후 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶였던 우리 선박이 처음으로 무사히 우회로인 홍해를 빠져나온 데 대해 이재명 대통령이 “관련 부처들이 ‘원팀(One team)’으로 움직이며 이뤄낸 값진 성과”라며 환영의 뜻을 밝혔다.

이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 17일 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올리고 “호르무즈 해협 봉쇄 후 처음으로 우리 선박이 홍해를 통해 원유를 안정적으로 운송하고 있다는 기쁜 소식이다”라며 “어려운 여건 속에서도 밤낮없이 애써주신 모든 분들께, 특히 선원분들께 감사의 말씀을 전한다”라고 했다. 이어 이 대통령은 “정부는 중동 전쟁이 불러온 위기를 돌파하기 위해 모든 역량을 집중하고 있다”며 “앞으로도 철저한 대응과 빈틈없는 준비로 국민의 삶과 국익을 지켜내는 일에 혼신의 힘을 다하겠다”고 덧붙였다.

정부는 이날 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다고 밝혔다. 이는 중동 사태의 여파로 호르무즈 해협이 봉쇄된 이후 우리나라 선박이 우회로인 홍해를 통해 원유를 운송하는 첫 사례다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지