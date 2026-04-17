범여권 “대장동 사건 조작 수사·기소 특검할 것”

국회 ‘윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사 특별위원회’ 소속 범여권 의원들은 17일 검찰의 대장동 사건 수사·기소가 조작에 기반했음이 확인됐다며 “윤석열 정권 정치검찰이 입버릇처럼 이야기했던 실체적 진실은 회유와 협박, 그리고 거래를 통한 조작이었냐”고 질타했다. 국정조사 이후 특검 도입 의지도 재확인했다.

윤석열 정권 정치검찰 조작기소 진상규명을 위한 국정조사 특별위원회 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 의원들이 17일 국회 소통관에서 "어제 청문회를 통해 대장동 사건이 보수언론과 정치검찰에 의해 설계된 조작이었음이 입증됐다"며 "특검을 통해 응분의 책임을 묻겠다"고 밝히고 있다. 연합뉴스

더불어민주당과 진보 진영 2당(조국혁신·진보)은 대장동 사건 관계자들을 불러 실시한 전날 청문회에서 나온 증언을 토대로 “수사가 범죄를 쫓아간 것이 아니라 결론을 먼저 정해놓고 진술과 증거를 짜 맞춘 기획 수사였던 것”이라며 이같이 밝혔다.

의원들은 윤석열 정권 시절 검찰의 대장동 1기 수사팀이 있는 상태에서 2기 수사팀이 투입된 것은 ‘이재명 대통령 제거 목적’이었다고 했다. 이들은 “수사팀을 전면 교체한 것은 그 자체로 수사의 방향을 바꾸겠다는 것”이라는 김태훈 대전고검장의 증언을 거론하며 “(2기 수사팀 검사인) 엄희준·강백신의 수사 행태는 수사팀 교체가 법리가 아닌 윤석열 정권의 정적 제거에 그 목적이 있었음을 의미한다”고 했다. 김 고검장은 1기 수사팀을 지휘했었다.

의원들은 “윤석열 사단이 주도한 2기 수사팀은 사실상 결론이 난 것이나 다름없었던 수사 결과를 완전히 뒤엎었다”며 “이 대통령과 정진상 전 당대표 정무조정실장을 억지로 공범에 집어넣고 배임의 범위를 과도하게 확장해 수천억원에 달하는 비리 사건인 것처럼 여론을 호도해 이 대통령을 제거하려 했다”고 날을 세웠다.

이들은 “대장동 사건이 보수언론과 정치검찰에 의해 명백하게 설계된 조작이었음을 입증한다고 볼 수 있다”며 “특검을 통해 반드시 책임을 물을 것”이라고 했다.

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